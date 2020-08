Califòrnia, zona catastròfica per un immens foc forestal que ha fet evacuar 115.000 persones

Donald Trump ha fet una declaració de zona catastròfica a Califòrnia, on des de fa una setmana cremen focs forestals sense control. Sis persones han mort i més de 115.000 han hagut de ser evacuades per l'amenaça de les flames, que han cremat centenars de vivendes, en plena onada de calor, amb temperatures de més de 50 graus. La meteorologia ha donat un petit respir aquesta nit, però les previsions, que indiquen tempestes elèctriques, no són favorables. El foc, que té una vintena de fronts, ja és el segon més gran de la història de Califòrnia, segons el comandant del departament de boscos i protecció d'incendis de Califòrnia (Calfire), Sean Kavanaugh. Els incendis complicaran encara més la resposta a la pandèmia de coronavirus, que ja s'ha endut més de 176.000 vides als Estats Units.

Les autoritats han hagut de demanar ajuda a la resta d'estats nord-americans i també al Canadà i Austràlia per contenir els incendis, que ja han cremat més de 400.000 hectàrees. "No havíem vist res així des de fa molts anys", ha declarat el governador Gavin Newsome.

Entre les 14.000 persones que lluiten contra el foc hi ha 1.300 reclusos que treballen en la neteja del sotabosc a canvi d'un petit sou i de reduir les seves condemnes. Són menys que en altres ocasions, a causa dels brots de covid-19 a les presons californianes.

Incendis i pandèmia

El fum i les cendres presents a l'aire a la badia de Sant Francisco i a la costa central de Califòrnia han obligat les autoritats sanitàries a canviar les indicacions per la pandèmia i ara demanen a la gent que romangui en espais tancats. Es tem que la mala qualitat de l'aire faci més vulnerables al coronavirus les persones que pateixen malalties respiratòries. Cada cop hi ha més proves que la contaminació agreuja la propagació del virus.

Els focs també consumeixen els recursos sanitaris públics, ja tensionats per l'atenció als pacients de coronavirus, que es podrà propagar amb més facilitat entre la població que ha perdut la casa i s'ha hagut de refugiar amb amics o familiars o en els centres d'evacuació.

A la ciutat de Sant Cruz, de 65.000 habitants, s'ha demanat a la població que tinguin preparades bosses amb pertinences bàsiques per si han de ser evacuats, mentre les excavadores obren tallafocs a contrarellotge per aturar les flames que ja són a menys de dos kilòmetres de distància del campus universitari.