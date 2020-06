La Cambra de Representans dels EUA aprova una reforma policial que Trump ha promès vetar

La Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar aquest dijous al vespre una reforma policial coneguda com la llei George Floyd, que entre altres coses prohibeix les maniobres d'estrangulament per retenir detinguts, així com l'equipament militar per a la policia o els escorcolls sense ordre judicial, i estableix canvis per sancionar el comportament dels agents. La proposta de llei, però,s'ha aprovat amb els vots del Partit Demòcrata (i tres vots republicans) i no té gaires possibilitats de prosperar perquè el mateix president dels EUA, Donald Trump, ja ha anunciat que la vetarà.

La votació a la cambra baixa, controlada pels demòcrates, va permetre aprovar la llei per 236 vots a favor i 181 en contra, just el dia que feia un mes de la mort de George Floyd ofegat pel genoll d'un policia a Minneapolis (Minnesotta) durant la seva detenció, un assassinat que va desfermar les protestes antiracisme més grans de l'últim mig segle als EUA. Tres congressistes republicans es van unir als demòcrates per aprovar la reforma, que probablement no passarà el filtre del Senat amb majoria republicana.

Demòcrates i republicans no han estat capaços de posar-se d'acord en els continguts d'una reforma policial que la societat nord-americana reclama al carrer i amb la qual moltes autoritats estatals també s'han compromès. "La gent diu «per què no podeu arribar a un acord amb l'altre bàndol?». Bé, ells no volen prohibir els estrangulaments i nosaltres prohibim els estrangulaments [com a moviment reglamentari de retenció dels detinguts]. ¿Es a dir que hem d'intentar pactar un nombre d'estrangulaments que estiguem disposats a acceptar? No", ha declarat Nancy Pelosi, portaveu demòcrata a la Cambra de Representants.

Pelosi es referia així a l'ús per part de la policia de la maniobra d'ofegament o retenció dels detinguts pel coll com la que va practicar l'agent de Minneapolis sobre el coll de George Floyd. De fet, els demòcrates han batejat la seva reforma policial com la "llei policial de justícia a George Floyd" i adverteixen els republicans que "els carrers no acceptaran que no es faci res".

Un altre punt de desacord entre els dos partits és la provisió dels demòcrates perquè les víctimes de casos d'ús excessiu de la força policial puguin demanar indemnitzacions en demandes civils.