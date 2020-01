La Cambra de Representants envia l''impeachment' de Trump al Senat

Un dia històric als Estats Units. Després d'unes tenses setmanes d'espera, el Senat dels Estats Units ha rebut finalment aquest dimecres els càrrecs polítics contra el president Donald Trump, el tràmit que permetrà que comenci oficialment –probablement la setmana que ve– el judici polític al tercer president de la història dels Estats Units que es veu sotmès a un impeachment (o procés de destitució).

La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat, per 228 vots a favor i 193 en contra, una resolució per entregar al Senat els dos articles de l' impeachment, és a dir, els càrrecs polítics d'abús de poder i obstrucció al Congrés presentats contra Trump, i per nomenar els set managers de l' impeachment que actuaran com a fiscals en el procés.

La portaveu dels demòcrates a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, que va escollir l'equip de fiscals, els va presentar davant de la cambra baixa amb un discurs en què va acusar els republicans del Senat d'intentar perpetrar un "pur encobriment polític", ja que segueixen negant-se a cridar testimonis en el procés que arrenca ara a la cambra alta. "Els nord-americans volen un judici just i mereixen la veritat", ha insistit.

De fet, el tràmit que Pelosi ha executat aquest dimecres es podria haver passat ja fa dies ( l' impeachment va ser aprovat a la cambra baixa el 18 de desembre), però la portaveu demòcrata l'ha estat ajornant per mirar de pressionar el líder de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, amb l'objectiu que no tanqui el procés en pocs dies sense cridar cap testimoni. McConnell disposa de prou vots per absoldre el president dels càrrecs polítics dels quals se l'acusa i alliberar-lo de l' impeachment.

La destitució del president requereix dos terços del Senat i la majoria republicana el blinda. Tot i així, les regles del Congrés només requereixen una majoria simple per decidir si es crida o no alguna persona a testificar, de manera que els demòcrates han estat buscant aliats entre els republicans més moderats per poder dur a terme un veritable judici i no només un procediment de desestimació exprés com vol McConnell.

És precisament aquesta acusació, encara no provada, que ha donat origen a tot el procés d' impeachment, ja que, segons les acusacions que arriben de la Cambra de Representants, Trump va pressionar el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, perquè obrís una investigació anti-corrupció contra els Biden i fins i tot, segons alguns testimonis, hauria retingut l'ajuda militar nord-americana al país per aconseguir-ho.

El llarg parèntesi entre l'aprovació de l' impeachment a la Cambra de Representants i el seu trasllat al Senat, consumat aquest dimecres, ha servit, de fet, perquè surtin a la llum noves proves que apuntarien "al fet que el president Trump va estar al centre del complot" que volia aconseguir a l'estranger draps bruts de Biden "per obtenir rèdits polítics en les eleccions" del novembre vinent.

Ahir dimarts a la nit els demòcrates van fer pública una nota escrita per un empresari ucraïnès, Lev Parnas, molt proper a l'advocat del president, Ruddi Giuliani, en què va escriure els seus deures: "Fer que Zelenski anunciï que el cas Biden serà investigat" per indicacions del "número u", que se sospita que és el president. En un correu electrònic de Giuliani a Parnas, també filtrat, l'exalcalde de Nova York li diu que actua "amb el consentiment del president".

També han aparegut informacions sobre un suposat pirateig rus a l'empresa ucraïnesa Burisma, presumptament per buscar dades inculpatòries dels Biden per afavorir el president Trump. "Els votants nord-americans són els que han de decidir qui és el president dels Estats Units, no ha de ser Vladímir Putin ni Rússia que decideixi qui és president dels Estats Units", ha insistit aquest dimecres Pelosi.

Entre els set fiscals que han nomenat els demòcrates per al judici polític a Trump al Senat –que probablement començarà dimarts vinent– s'hi compten Adam Schiff, el cap del comitè d'intel·ligència de la Cambra de Representants, que ha liderat tot el procés en aquesta cambra, i Jerrold Nadler, cap del comitè judicial de la cambra baixa, a més dels congressistes Hakeem Jeffries, de Nova York, Zoe Lofgren, de Califòrnia, Jason Crow, de Colorado, Val Demings, de Florida i Sylvia Garcia, de Texas.

El cap del Tribunal Suprem dels EUA, John Roberts, presidirà el procés, en el qual els senadors faran de jurat i l'equip de legisladors que ha escollit Pelosi faran de fiscals.