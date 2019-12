La Cambra de Representants vota l''impeachment' a Trump: 5 claus per entendre el procés

El president dels Estats Units, Donald Trump, va enviar dimarts a la nit una carta a la portaveu demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, per denunciar "l'intent de cop d'estat il·legal" que al seu entendre és el procés d' impeachment que s'ha obert contra ell al Congrés. La nova escomesa del president arribava just abans que aquest dimecres es voti finalment l' impeachment a la cambra baixa del Congrés, on la majoria demòcrata probablement el portarà al Senat, que és l'òrgan competent per destituir o no el president. Us expliquem aquí quin és el procediment en marxa.

Què es vota avui?

Els 435 membres de la Cambra de Representants dels Estats Units votaran aquest dimecres dos càrrecs diferents dels quals s'acusa el president Donald Trump: dos articles per a l' impeachment. El primer és el d'abús de poder, per presumptament haver utilitzat el seu càrrec per forçar el president d'Ucraïna a obrir una investigació contra l'exvicepresident demòcrata Joe Biden, que té moltes possibilitats de ser el seu rival en les eleccions del novembre del 2020.

Trump hauria "exercit el poder que li dona el càrrec en benefici personal mentre ignorava o danyava l'interès nacional, quan va sol·licitar i pressionar Ucraïna per interferir en les eleccions del 2020", en paraules de Jerry Nadler, cap del comitè judicial de la Cambra de Representants. Els demòcrates denuncien que el president va retenir ajuda militar per valor de 400 milions de dòlars a Ucraïna, posant en risc el seu conflicte obert amb Rússia, a canvi d'aquestes investigacions sobre Joe Biden i el seu fill Hunter.

El segon article d' impeachment que es votarà serà el d'obstrucció al Congrés, per les traves que el president i la Casa Blanca han posat a la investigació oberta contra ell amb la prohibició de testificar a membres del seu equip i la negativa a entregar documents requerits per la cambra legislativa.

Quin serà el resultat?

Per seguir endavant amb el procés només fa falta una majoria simple de la Cambra de Representants, en concret 218 vots en una cambra on els demòcrates tenen 235 representants. Més de 200 ja s'han mostrat disposats a votar a favor de l' impeachment a Trump, que és el resultat més probable. Malgrat que no hi ha unanimitat total entre les files demòcrates, que tenen llibertat de vot individual, alguns dels més moderats que eren reticents al procés finalment es decanten per l' impeachment, i els que no ho facin no seran suficients per bloquejar el resultat.

El comitè de normativa de la Cambra ha de decidir quant temps durarà aquest debat i si es permeten esmenes als articles de l' impeachment, de manera que la votació podria tenir lloc durant la tarda d'aquest dimecres, ja a la nit, o fins i tot és possible que es retardi fins dijous al matí. En tot cas, això no és el final del procés, perquè encara quedarà el judici final al president, que s'ha de dur a terme al Senat.

Què passa després?

Un cop s'hagi aprovat a la Cambra de Representants, el 6 de gener s'obre el judici formal al president al Senat, que és la cambra amb poder real per poder fer fora el president del seu càrrec. En aquest cas, però, calen dos terços dels senadors per aprovar l' impeachment, és a dir, 67 dels 100 senadors, un resultat força improbable quan 53 són republicans.

El dia 7 de gener es constituirà el jurat de senadors que durà a terme el procés al Senat, i el 9 de gener, tant els advocats de la Cambra de Representants com els serveis jurídics de la Casa Blanca poden presentar les seves al·legacions. A partir d'aquí, el líder dels republicans –grup majoritari– al Senat, Mitch McConnell, tot i que ho hagi de consultar amb el cap demòcrata a la cambra, Chuck Schumer, té potestat per decidir com es desenvoluparà el procés dins del Senat i si es cridarà a testificar algú.

Els demòcrates voldrien portar-hi alguns dels membres de l'equip de Trump que s'han negat a testificar a la Cambra de Representants, com el seu cap de gabinet, Mick Mulvaney, o l'exassessor de seguretat John Bolton, i en canvi Trump amenaçava de cridar a testificar l'informant dels serveis secrets ( whistleblower) que va destapar l'escàndol de la trucada a Ucraïna. Però tot i així, McConnell podria decidir no cridar ningú a declarar per tal d'escurçar el judici.

Quines proves hi ha contra Trump?

La transcripció de la trucada que el 25 de juliol va mantenir Trump amb el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, feta pública per la mateixa Casa Blanca però sense ser literal, deixa clar que el president va demanar personalment a l'ucraïnès que investigués els Biden, tot i que directament no parla de cap quid pro quo. Però alguns dels alts càrrecs diplomàtics que van testificar al Congrés sí que van dir que la condició a l'entrega de l'ajuda militar era aquesta investigació.

"Va haver-hi quid pro quo? La resposta és que sí", va dir l'ambaixador dels Estats Units a la Unió Europea, Gordon Sondland, durant la seva intervenció televisada davant del comitè de la Cambra de Representants que va interrogar els testimonis. Tot i així, Sondland va remarcar que el quid pro quo explícit era l'oferta d'una entrevista personal amb Trump a la Casa Blanca a canvi que Zelenski fes una declaració pública anunciant que obriria una investigació sobre els Biden i també sobre la suposada ingerència ucraïnesa en les eleccions del 2016, una teoria conspirativa que només es creu el mateix Trump. En canvi, pel que fa al quid pro quo de l'ajuda militar, Sondland va dir que semblava implícit en el fet que just abans de la trucada s'havia congelat el lliurament previst d'aquells diners.

Tot i així, el cap de gabinet de Trump, Mick Mulvaney, va dir en una roda de premsa que l'ajuda militar sí que va servir com a quid pro quo per "impulsar una investigació sobre corrupció" dins d'Ucraïna que "indagués sobre la suposada ingerència ucraïnesa a les eleccions del 2016". Mulvaney va argumentar que això és habitual en política internacional i que el president "no va fer res malament". L'excusa implícita seria que la petició de Trump no era en benefici personal o electoral sinó en benefici de la lluita anticorrupció i d'aclarir ingerències estrangeres a les eleccions dels EUA.

Què diuen els republicans?

Els republicans han tancat files amb el president i molts fins i tot se sumen a la crida de Trump, que acusa els demòcrates de fer "una cacera de bruixes" i un "intent de cop d'estat partidista" contra ell amb aquest procés d' impeachment. Sobre la suposada retenció d'ajuda militar a un país aliat a canvi de favors polítics, els republicans al·leguen que no podia ser un quid pro quo si els ucraïnesos no eren conscients que l'ajuda militar estava congelada i si a més finalment els va ser entregada.

El mateix McConnell va assegurar en una entrevista a la Fox que no hi havia "cap possibilitat" que l' impeachment prosperés al Senat. El procés ha polaritzat encara més la política nord-americana, immersa ja en plena precampanya electoral de les presidencials del 3 de novembre del 2020, que han de decidir si Trump surt reelegit o no. A no ser que el procediment al Senat sigui realment tan expeditiu com McConnell augura, tot el debat podria coincidir amb l'arrencada dels caucus demòcrates en els quals s'ha d'acabar escollint el candidat del partit a la Casa Blanca, els quals arrenquen el 3 de febrer a Iowa.