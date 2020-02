Caos en el recompte del caucus d'Iowa

Els caucus d'Iowa tenen l'encant d'un sistema arcaic. Veïns que es reuneixen a col·legis, bars, esglésies i fins i tot domicilis particulars, formen grups al voltant d'un candidat i intenten obtenir el percentatge de suports suficients per aconseguir algun dels 41 delegats que reparteix aquest estat del Oest Mitjà nord-americà. Són tot just l'1% del total de prop de 4.000 delegats que al juliol triaran el candidat demòcrata per a la presidència dels Estats Units. Són les primers primàries i serveixen per donar pistes, llançar aspiracions o enfonsar rivals. Però aquest any, l'encant del caràcter arcaic s'ha convertit en l'enfonsament del Partit Demòcrata d'Iowa com a organització. Passada la mitjanit –les 7 del matí a Catalunya–, no havia començat el recompte ni a un sol dels col·legis electorals. El partit s'ha limitat a explicar que s'havien detectat "inconsistències" en diversos dels precintes, tot i que ha aclarit que el retard no es deu a cap atac informàtic ni tampoc a cap "intrusió".

A falta de resultats, els candidats han aprofitat l'enorme atenció televisiva que hi ha a Iowa per sortir davant els seus i oferir discursos més propis d'un acte de campanya que d'una nit electoral. La senadora Amy Klobuchar s'ha referit a la boxa per fer un símil pugilístic: "Estem aconseguint competir per sobre de la nostra categoria". El també senador Bernie Sanders ha assegurat que té la sensació que tot sortirà "molt, molt bé". Per la seva banda, l'exvicepresident Joe Biden ha recordat que "tot allò que representa aquesta nació està en joc". I la senadora Elizabeth Warren, que està "un pas més a prop de guanyar la batalla".

Però cap com l'exalcalde Pete Buttigieg, que ha donat a entendre que ha aconseguit la victòria i, per tant, que ha "sorprès la nació". Per rematar el circ, Bernie Sanders ha publicat resultats obtinguts pels seus voluntaris en el 40% dels precintes de Iowa, que el presenten com el guanyador de la nit amb prop del 29% dels vots. Els resultats oficials potser es coneixeran demà, però ni tan sols aquest ajornament està garantit.

Els caucus, un mercat de vots

A falta del recompte, una de les grans preguntes que haurà de resoldre el Partit Demòcrata d'aquí a novembre és la de si els votants acceptaran donar suport al candidat que resulti nominat amb independència de la seva orientació ideològica. Al gimnàs de l'escola de secundària Callanan, a les afores de Des Moines, els 461 ciutadans que s'han presentat a participar en un dels caucus s'han compromès a fer-ho. Derrotar Donald Trump sembla ser una aspiració fins i tot més gran que la sintonia amb l'elegit o elegida i tots els presents han aixecat la mà a manera de jurament col·lectiu. Després del moment d'unitat, ha arribat l'espectacle dels caucus en tota la seva dimensió.

Un total de 461 persones, dividides en grups, un per cada aspirant. Distribuïdes al llarg del parquet d’una pista de bàsquet, els participants tenen uns minuts per reunir-se i aconseguir el número de suports que converteixen en “viable” una candidatura (el 15% del total dels presents). Això eren 70 persones en aquest recinte, i molt aviat es va veure que el grup de l’exvicepresident Joe Biden tindria problemes. Abans que es faci el recompte, els “capitans” de cada grup intenten persuadir a d’altres perquè se sumin al seu candidat.

Com si d'un mercat de vots es tractés, del grup de Biden s'ha apropat a parlar amb el d'Andrew Yang. Una negociació fallida, tot i que Chris, el capitost del primer, ha confessat a l'ARA que fins fa quatre anys havia votat republicà. Tampoc hi ha hagut sort amb els seguidors d'Amy Klobuchar, que es trobava molt a prop dels 70 membres requerits. Els arguments del "capità" de Biden, que Klobuchar "no és viable a nivell nacional", no han convençut la "capitana" del grup de la senadora. "Biden està molt vell", confessava. Fins i tot ha aconseguit atreure a Jake, un veí que creu que ha sigut el número 70, però que en realitat ha sigut el 67. Les cares a la banda del candidat de l'establishment eren tot un poema.

D'acord amb la caòtica gestió dels resultats a tot l'estat, s'ha anunciat que el grup de Pete Buttigieg ha obtingut la majoria de vots en la primera ronda, seguit del d'Elizabeth Warren i de Bernie Sanders. El full oficial, però, ha reflectit més tard 12 vots menys per a l'exalcalde, cosa que el situa en segona posició.

Enmig de la confusió, els seguidors de Klobuchar s'han acabant unint als de Biden per fer "viable" la "inviable" Amy Klobuchar, mentre que els d'Andrew Yang s'han sumat als de Warren. Dels 10 delegats d'aquest col·legi, 3 han anat a parar a Warren, 3 a Buttigieg, 2 a Sanders i 2 més a Klobuchar. John, que portava visible una xapa de suport al segon, estava emocionat per una nit de la qual no sabia què esperar. "Quan Pete es relaxi", ha dit, "la gent veurà que és més que cervell".