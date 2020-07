Cases a un euro al poble italià “lliure de coronavirus”

260x366 Imatge d’arxiu del petit municipi de Cinquefrondi, a la regió de Calàbria, al sud d’Itàlia. / VIQUIPÈDIA Imatge d’arxiu del petit municipi de Cinquefrondi, a la regió de Calàbria, al sud d’Itàlia. / VIQUIPÈDIA

Adquirir una segona residència per passar les vacances a Itàlia és el somni de molta gent. Roma, Venècia, Florència i les ciutats costaneres de la Península són el destí preferit de milionaris europeus, americans o russos. Però d’uns anys ençà aquesta possibilitat està a l’abast també de les butxaques més modestes. De nord a sud, molts pobles transalpins s’han proposat repoblar-se posant a la venda cases a preus simbòlics. L’últim a sumar-se a la iniciativa ha estat Cinquefrondi, a la meridional regió de Calàbria, que ofereix cases a només un euro amb el gran avantatge, a més, de ser un poble lliure de covid-19 en el país que es va convertir en epicentre de la pandèmia a Europa.

“Rebem més de 5.000 peticions al dia”, diu per telèfon un funcionari de l’Ajuntament de Cinquefrondi. La majoria dels que truquen ho fan atrets tant pel preu com per la tranquil·litat que significa poder gaudir de les vacances d’estiu en un lloc on la pandèmia no ha afectat. Cap dels 6.400 habitants de Cinquefrondi ha estat contagiat de coronavirus, expliquen amb orgull els promotors d’aquesta iniciativa, que ha estat batejada com a Operació Bellesa. Perquè Cinquefrondi, a més de permetre oblidar-se de la mascareta aquest estiu, té grans atractius naturals, com el Parc Nacional d’Aspromonte i les aigües cristal·lines de la costa jònica i la tirrena a pocs quilòmetres.

Cases abandonades

L’alcalde de la localitat, Michele Conia, reconeix que la idea va sorgir per intentar trobar “nous propietaris a les moltes cases abandonades” que hi ha al poble i donar una nova vida al municipi, que pateix -com molts altres nuclis rurals d’Itàlia- els estralls de l’emigració cap a les grans ciutats o, directament, a l’estranger. I especialment marxen els joves. Advocat de professió i representant d’un moviment “político-cultural” ciutadà, Conia sap bé de què parla: els seus pares també van emigrar a meitat del segle passat per buscar un futur millor fora d’Itàlia. “Vaig créixer a Alemanya, on els meus pares eren emigrants, i vaig tornar per salvar la meva terra. Moltes persones han emigrat durant les últimes dècades deixant les cases buides, però jo no em resigno”, diu.

El centre de la vila està pràcticament abandonat tot i que els últims anys l’Ajuntament l’està restaurant per intentar atreure el turisme local. Una empresa gens fàcil perquè, tot i tenir algunes de les platges més netes de la Península, Calàbria encara carrega el pes de ser considerada terra de la màfia. De fet, és des d’aquesta cantonada d’Itàlia que mou els seus tentacles la ’Ndrangheta, l’organització criminal que lidera el tràfic mundial de cocaïna.

Fa poc la companyia aèria Easyjet va llançar una polèmica campanya de màrqueting en què es referia a aquesta regió del sud d’Itàlia com la “terra de la màfia i de terratrèmols”, un eslògan que va provocar una protesta formal del govern regional i que va indignar els ciutadans.

Multa de 20.000 euros

Per aquest motiu, i encara que sembli una obvietat, una de les condicions imprescindibles per poder adquirir una casa al preu simbòlic d’un euro és no tenir antecedents de delictes relacionats amb la màfia. L’altra condició és comprometre’s a reformar l’habitatge en un termini màxim de tres anys. Si passat aquest temps no s’hagués completat la reestructuració, el nou propietari hauria de pagar una multa de 20.000 euros, que és aproximadament el preu mitjà d’una reforma integral a la zona.

L’Ajuntament ha posat a disposició dels possibles compradors una dotzena de cases al nucli històric, però no descarta augmentar l’oferta si la demanda també s’incrementa. En temps de pandèmia, mentre els països de la Unió Europea calculen el risc del turisme i comença aparèixer amb força el fantasma dels rebrots, Cinquefrondi defensa amb orgull la seva condició de poble “lliure de coronavirus” en una regió on amb prou feines s’han registrat 1.200 casos i 97 víctimes mortals.