Catalunya prohibeix ballar a la discoteca

Quatre dies després d'haver aprovat la resolució que regulava la fase de represa –o de nova normalitat– a Catalunya, el Govern hi ha introduït un canvi. A partir d'ara es prohibeix ballar a les discoteques i als locals d'oci nocturn. Segons el text publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), la zona de ball d'aquests establiments "no es pot habilitar per a la seva activitat habitual". Només es pot fer servir per consumir si s'hi posen taules, però si no n'hi ha, la zona de ball ha de quedar tancada amb "barreres físiques o de control permanent". Per tant, les discoteques i els locals d'oci nocturn poden obrir exclusivament per al consum a les taules i a la barra, que es poden situar a les terrasses –a l'aire lliure– i a l'interior –als espais tancats–.



El canvi ha agafat per sorpresa el sector, que aquest cap de setmana passat va poder permetre el ball als seus establiments perquè cap norma ho impedia. La Fecasarm, la patronal del gremi, ha criticat que aquesta nova limitació no s'hagi negociat quan precisament aquesta tarda es fa una reunió amb l'administració –programada abans– per acordar com ha de ser el pla de desconfinament de l'oci nocturn. El sector ha lamentat la decisió perquè "genera desconfiança" quan falten poques hores per a la revetlla de Sant Joan i obliga a reestructurar la seva previsió.



Però mentre el Govern ha prohibit ballar a les discoteques i als locals d'oci nocturn, segons la mateixa resolució del DOGC es permet la zona de ball en "tot tipus d'establiments", com els d'hostaleria i restauració, els allotjaments turístics i similars, si es compleixen dos requisits. El primer és que "el seu ús queda reservat completament a grups de persones que mantenen una relació i un contacte proper de forma molt habitual". El segon és que s'ha de tenir un registre de les persones assistents. Aquesta nova norma ara ja s'aplica perquè, tot i que tot just la van signar ahir la consellera de Salut i el conseller d'Interior, s'ha publicat avui en un annex del DOGC.



La patronal de l'oci nocturn no és l'única que s'ha de reunir amb l'administració per concretar el seu pla de desconfinament. Passa el mateix amb molts altres sectors. Quan dijous la Generalitat va anunciar l'entrada en la fase de represa, va explicar que fins a Sant Joan els aforaments estarien limitats a un 50% als edificis i espais tancats i a un 75% als que són a l'aire lliure, però que el 25 de juny començarien a aplicar-se uns plans adequats per a cada gremi, que estan dividits en 16 àmbits. Ara la previsió és que el gruix dels plans sectorials no estiguin a punt abans d'aquest dijous.



Per això, a partir del 25 de juny, si un sector ja tenia publicat un pla –i és més restrictiu que la norma general de la fase de represa–, es continuarà aplicant com si s'estigués a la fase 3 fins que s'actualitzi amb un de nou. Els plans publicats es poden consultar en aquest enllaç, però només alguns estan adequats a la nova normalitat –la majoria encara marquen les mesures segons les fases de l'estat d'alarma–. I si un sector no té cap pla, mentre no s'aprovi una regulació específica, ha de seguir la resolució del Govern de la fase de represa, que el 25 de juny canvia els percentatges dels aforaments per nombres absoluts.