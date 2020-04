Centenars de milions de xinesos guarden silenci pels morts del coronavirus

Centenars de milions de xinesos han guardat tres minuts de silenci a la Xina per la pandèmia del coronavirus a les 10 del matí, hora local, mentre sonaven les sirenes antiaèries, els clàxons dels cotxes, i les botzines de trens i vaixells. L'homenatge a les víctimes de la pandèmia s'ha celebrat aquest dissabte per coincidir amb el Ching Ming o el Dia d'Escombrar les Tombes, una data del calendari lunar durant la qual els xinesos recorden els seus morts i els ancestres.

651x366 Un grup de policies guarda tres minuts de silenci per les víctimes mortals del coronavirus a la Torre Memorial dels Herois del Poble a Xangai / YIFAN DING/GETTY Un grup de policies guarda tres minuts de silenci per les víctimes mortals del coronavirus a la Torre Memorial dels Herois del Poble a Xangai / YIFAN DING/GETTY

Molta gent sola i també grups s'han reunit en silenci coberts amb mascaretes per recordar les 3.326 víctimes –xifres oficials– del coronavirus fins ara. El president del país, Xi Jinping, juntament amb altres dirigents, com el primer ministre, Li Keqiang, també han guardat silenci a les instal·lacions del complex de Zhongnanhai, la seu del govern xinès, a prop de la Ciutat Prohibida, segons fonts oficials.

651x366 3 minuts de silenci, en homenatge als que han mort en la lluita contra el coronavirus / HEALTH-CORONAVIRUS/CHINA/REUTERS 3 minuts de silenci, en homenatge als que han mort en la lluita contra el coronavirus / HEALTH-CORONAVIRUS/CHINA/REUTERS

El govern xinès va anunciar divendres que aquest dissabte seria un dia de dol nacional i es farien tres minuts de silenci en homenatge als "màrtirs" de la lluita contra el coronavirus i als "compatriotes" que van sucumbir a la malaltia. Entre els primers, el govern de la província de Hubei va anunciar dijous que declararia 14 persones com a "màrtirs" –el màxim títol honorífic del Partit Comunista–, entre els quals hi ha 12 metges que van morir combatent en primera línia la malaltia.

Un dels 12 metges declarats màrtirs és el doctor Li Wenliang, que va ser reprès a finals de desembre per la Policia Local de Wuhan després d'alertar als seus col·legues que a l'hospital on treballava hi havia un grup de malalts amb símptomes d'una pneumònia similar a la de la SARS, que va assotar la Xina el 2003. Li, un oftalmòleg de 34 anys, va ser amonestat per "propagar rumors" i obligat a signar una carta en què reconeixia el seu "error". Més tard, el mateix Li va contraure el virus i va morir setmanes després, fet que va desencadenar en una onada d'homenatges al metge a les xarxes socials xineses i també de crítiques per l'actuació de les autoritats amb ell.

651x366 Policies de trànsit s'aturen durant 3 minuts de silenci, en homenatge als que han mort en la lluita contra el coronavirus / GETTY Policies de trànsit s'aturen durant 3 minuts de silenci, en homenatge als que han mort en la lluita contra el coronavirus / GETTY

La commemoració a Wuhan, on va començar la pandèmia

També han guardat silenci els ciutadans de Wuhan, on va començar la pandèmia. A la plaça Yiyuan, a la vora del riu Iang-Tsé, que travessa la ciutat, es va fer una cerimònia oficial en memòria de les víctimes, reservada només per a les autoritats. Almenys 200 persones es van concentrar al voltant de la plaça en silenci, moltes d'elles vestides de negre, entre visibles escenes d'emoció.

Els cementiris de Wuhan van romandre completament tancats i no es va permetre accedir-hi, així com altres zones especialment afectades per la pandèmia, on el govern ha ordenat reforçar les mesures de control per evitar la propagació de virus en eventuals congregacions massives. Les autoritats han suspès els actes d'homenatge en àrees considerades d'alt risc, han limitat el nombre de persones que poden reunir-se i ha recomanat utilitzar serveis funeraris online per recordar els morts.

Les banderes de les institucions oficials onegen aquest dissabte a mig pal a tot el país i a les ambaixades xineses a l'estranger, on també s'han guardat minuts de silenci. A més, els diaris oficials i també alguns de privats han publicat les seves versions digitals en blanc i negre en record dels morts.