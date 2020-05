La Xina vol una nova llei de seguretat per a Hong Kong per prohibir la secessió

El govern xinès pretén aprovar una nova llei de seguretat per a l'illa de Hong Kong, després de les protestes prodemocràcia que l'any passat van generar els disturbis més greus viscuts a la ciutat semiautònoma des que va ser entregada pels britànics a la Xina el 1997.

La reforma, que busca endurir la legislació per evitar noves protestes, s'ha inclòs en el calendari de la sessió parlamentària anual, que arrenca divendres i que durarà una setmana. Segons l'agència de notícies Xinhua, l'agenda inclou un projecte de llei "sobre l'establiment i la millora del sistema legal i els mecanismes d'aplicació per a la regió administrativa especial de Hong Kong per salvaguardar la seguretat nacional".

Segons el diari hongkonguès South China Morning Post, que cita fonts anònimes, la nova llei pretén prohibir la secessió, la ingerència exterior, el terrorisme i totes les activitats sedicioses destinades a acabar amb el govern central en l'antiga colònia britànica. La legislació, que es podria introduir com a moció al Parlament xinès, podria ser un punt d'inflexió per a la seva ciutat més lliure i internacional, cosa que pot desembocar en noves protestes i fins i tot elevar la tensió entre la Xina i els Estats Units, que mantenen un estatus especial de relació econòmica amb Hong Kong.

De fet, ja han aparegut a les xarxes crides a la manifestació per a aquest mateix dijous a Hong Kong, i la notícia de la futura llei ha debilitat el dòlar de Hong Kong. "Si Pequín aprova la llei... ¿Fins a quin punt la societat civil resistirà les lleis repressives? ¿Quin impacte produirà a Hong Kong com a centre financer internacional?", deia Ming Sing, politòleg de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong, a Reuters.

Les protestes es van desfermar l'any passat a causa d'un projecte de llei que pretenia permetre l'extradició de detinguts a la Xina continental perquè fossin jutjats allà, en un sistema judicial que no garanteix els drets bàsics. Aquell projecte de llei finalment es va retirar, però la protesta va desembocar en una mobilització massiva en favor de fer créixer la llibertat i la democràcia a l'illa.

Aquest dijous arrencava a la Xina la cita política més important de l'any, que es coneix popularment com a Lianghui, que literalment vol dir dues sessions. Són la sessió anual de la Conferència Consultiva Política del Poble Xinès (CCPPX), un òrgan assessor que obre les seves portes dijous, i la reunió anual de l'Assemblea Popular Nacional (APN), que s'inaugurarà divendres. Divendres serà el torn de l'esperat discurs del primer ministre, Li Keqiang, que exposarà les previsions de creixement de l'economia xinesa per a aquest any, rebaixades a causa del covid-19.