Cadena perpètua per a l'autor de la matança de Nova Zelanda

Brenton Tarrant, el ciutadà australià de 29 anys que el març del 2019 va assassinar a sang freda 51 persones que assistien a les pregàries de dues mesquites de Christchurch (Nova Zelanda), ha sigut condemnat aquest dijous a cadena perpètua sense possibilitat de sol·licitar mai la llibertat. El Tribunal Superior de Justícia de la ciutat on va tenir lloc la matança ha donat a conèixer el veredicte després d'una vista de quatre sessions.

És la primera vegada en la història judicial del país que un convicte rep aquest càstig. A la pràctica, i com ha resumit la primera ministra, Jacinda Ardern, després de saber el veredicte, Tarrant "mai més tornarà a veure la llum del dia". "Em dona consol –ha afegit– que no tingui mai més notorietat, ni cap plataforma. I no tenim cap raó per pensar en ell, ni per veure'l o tornar-lo a sentir més". Després de l'atemptat, la primera ministra va prometre que no pronunciaria el seu nom sota cap circumstància. Aquesta dijous tampoc ho ha fet.

L'atemptat supremacista va ser el pitjor en la història del país. Tarrant, fortament armat, va retransmetre en directe a través de Facebook Live amb la càmera que duia al cap la dramàtica seqüència del crim. Va entrar en una mesquita durant l'oració del divendres, 15 de març del 2019, i va obrir foc indiscriminadament contra tots els presents. Quan es va quedar sense bales va tornar al cotxe a buscar més munició i hi va entrar una altra vegada per continuar la borratxera de sang i foc. Després es va desplaçar fins a una altra mesquita i va protagonitzar un segon atac, fins que els fidels van aconseguir desarmar-lo.

Sense mostrar cap penediment, Tarrant ha acceptat la responsabilitat per la mort de les 51 víctimes , per l'intent d'assassinat de 40 persones més i un càrrec per terrorisme. La seva condemna també és la primera per aquesta mena de delictes al país. Al llarg dels quatre dies que ha durat la vista, Tarrant no ha presentat cap al·legat. I ha demanat a un advocat d'ofici del tribunal que informés els jutges que no s'oposava a la pena sol·licitada pel ministeri públic, la mateixa que al final li ha sigut imposada.

"Els seus crims són tan malvats que, fins i tot si resta a la presó fins que es mori, no seria suficient per pagar el càstig", ha dit el jutge Cameron Mander, del Tribunal de Christchurch. "Si no és en aquest cas [la imposició d'una condemna sense possibilitat de revisió], llavors quan?", ha afegit. Des del 1957, Nova Zelanda no inclou al seu règim jurídic la pena capital. Tarrant no ha mostrat cap reacció davant el futur que li espera fins a la mort, tancat en una presó.

Abans de comunicar la sentència, el jutge Mander ha recordat, durant quasi una hora, el nom de totes les víctimes, tant les que va matar com les que van resultar ferides. Ha afegit també que, malgrat l'admissió de culpabilitat de Tarrant, en cap moment el terrorista havia semblat "ni contrariat ni avergonyit" per la barbàrie comesa.

Reacció de les víctimes i els familiars

De fet, durant els tres primers dies del procediment el terrorista ha escoltat impertèrrit el testimoni de molts familiars de les víctimes. Sara Qasem, el pare de la qual, Abdelfattah Qasem, va morir a la mesquita d’Al Noor, va parlar dels últims moments de la vida del seu progenitor. Va dir: "Em pregunto si va sentir pena, si estava espantat i quins van ser els seus pensaments finals. I desitjo més que res al món que hagués pogut ser amb ell, allà, per agafar-li la mà i dir-li que tot aniria bé". Sara Qasem va reprimir les llàgrimes abans de mirar l'assassí i dir-li: "Aquestes llàgrimes no són per a vostè".

Ahmed Wali Khan, que va perdre el seu oncle en els atacs, ha assegurat a la BBC que la comunitat musulmana de Christchurch ha acollit el veredicte amb satisfacció. "Tothom està molt content perquè s'ha fet justícia. La comunitat estava esperant aquesta decisió des de feia molt de temps". Taj Kamran, un refugiat afganès que va ser tirotejat diverses vegades a la cama i que encara necessita suport per caminar mentre es refà de les ferides, ha dit que, finalment, serà capaç de dormir després del veredicte, tot i que "això no ens farà tornar" els que hi van perdre la vida. "Cap càstig ens tornarà els nostres éssers estimats, i la nostra tristesa continuarà durant la resta de la nostra vida", ha assegurat a l'agència de notícies AFP.

L'autor dels crims va ser descrit pel primer ministre australià, Scott Morrison, com un "terrorista extremista i d'ultradreta". Tarrant va néixer a l'estat australià de Nova Gal·les del Sud.