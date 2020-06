Científics xinesos descobreixen una variant de la grip porcina que es transmet als humans

Científics xinesos han descobert una nova soca de la grip porcina que es contagia dels porcs als humans i que podria ser l'origen d'una nova pandèmia, segons publiquen en un estudi científic a la revista nord-americana Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

L'estudi, liderat pel científic Liu Jinhua, de la Universitat d'Agricultura de la Xina, va prendre mostres de les fosses nasals de fins a 30.000 porcs en deu províncies diferents de la Xina, entre els anys 2011 i 2018.

En l'estudi, els científics han trobat fins a 179 virus diferents de la família de la grip porcina, entre els quals un anomenat G4, que és un derivat del virus conegut com a grip A (amb nom científic H1N1/09), que va desencadenar ja una pandèmia l'any 2009. En aquella ocasió, el virus va saltar també dels porcs als humans i va acabar infectant més de l'11% de la població mundial, amb una xifra de morts entre els 151.700 i els 575.400, segons un estudi posterior de científics nord-americans.

Els investigadors xinesos van fer experiments amb els virus detectats en els porcs i van fer servir furons, uns animals que presenten sovint uns símptomes de la grip similars als dels humans, i van arribar a la conclusió que el virus G4 "és altament infecciós" i genera "símptomes greus". "És especialment preocupant que un dels orígens d'aquest virus es remunta també a la grip aviària (ja que és una barreja de tres soques), per al qual els humans no tenen immunitat".

Amb tot, els científics no han pogut constatar que el nou virus descobert es transmeti d'humà a humà, un punt d'inflexió preocupant pel seu potencial de propagació. Però els autors de l'estudi demanen que es prenguin precaucions donat que el que sí que està clar és que "cada cop és més freqüent que els porcs s'infectin amb virus que tenen el potencial de saltar als humans".