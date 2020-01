Cimera d'Elisabet II amb els 'royals' per apagar el nou incendi al si de la firma

Cimera al màxim nivell de la firma, com alguns mitjans de comunicació britànics titllen la família reial anglesa. La reina, Elisabet II, ha convocat per a aquest dilluns a la seva residència de Sandringham, al comtat de Norfolk del nord-est d'Anglaterra, l'hereu Carles, i els seus dos fills, els prínceps Guillem i Enric, per intentar resoldre la crisi desfermada pels ducs de Sussex –Enric i Meghan Markle–, després que la setmana passada fessin públic el desig d'allunyar-se de les obligacions reials, iniciar una nova etapa, tenir una vida econòmica independent i viure part del temps entre Nord-Amèrica (possiblement al Canadà) i el Regne Unit.

Així doncs, en les pròximes hores, el príncep Enric es trobarà cara a cara amb l'àvia, que ha expressat, a través dels canals habituals de difusió de novetats del palau de Buckingham, que està "molt ferida" pel sobtat intent de renúncia dels ducs de Sussex. Una trobada sobre la qual plana la possibilitat, insinuada en les últimes hores per diferents mitjans de comunicació britànics, que la jove parella tingui intenció de difondre intimitats de la firma a través d'una entrevista de televisió si els seus plans no reben el vistiplau de la corona.

En aquest sentit, són prou significatives les portades dels diaris The Sun i Daily Mirror. Amb un joc de paraules fonètic, el primer titula: " Royal Soap Ophrah", apuntant que el serial podria tenir una bomba amb una entrevista de Meghan o de Meghan i el príncep amb la popular presentadora nord-americana Oprah Winfrey, molt amiga de la duquessa de Sussex. El segon diari, menys enginyós, destaca que "el Palau tem una entrevista de Meghan per dir-ho tot". El Telegraph també ho comenta. Però, tot plegat, sembla més una amenaça implícita en què els mitjans participen que no una possibilitat real que tal entrevista pugui arribar a produir-se.

La possibilitat de l'entrevista també ha sigut suggerida aquest diumenge pel periodista d'ITV News Tom Bradby, amic de la parella, en un article a The Sunday Times. "Tinc una idea del que es podria emetre en una entrevista sense cap restricció i no crec que fos bonic", deia.

651x366 Portada d'aquest dilluns de 'The Sun' Portada d'aquest dilluns de 'The Sun'

D'altra banda, que les apostes són molt altes també ho indica que The Times informi aquest dilluns que Meghan Markle està decidida a trencar amarres amb la família reial, després que s'hagin sentit assetjats –sempre segons la narració del diari– pel segon en la línia de successió al tron, Guillem, duc de Cambridge. En relació amb aquesta informació, en un comunicat emès en l'última hora, els dos germans asseguren que es tracta d'un reportatge "ofensiu i potencialment perjudicial". Així, els portaveus del duc de Sussex i de Cambridge han assegurat: "Malgrat les negacions clares, avui ha aparegut una notícia falsa en un diari britànic especulant sobre la relació entre el duc de Sussex i el duc de Cambridge. Per als germans, que es preocupen tan profundament de les qüestions que envolten la salut mental, l'ús d'un llenguatge inflamatori d'aquesta manera és ofensiu i potencialment perjudicial".

A hores d'ara, en tot cas, Meghan Markle és al Canadà, on va tornar la setmana passada, només vint-i-quatre hores després que esclatés la crisi. Tot i així, la duquessa de Sussex podria sumar-se a la cimera via telefònica. La parella reial ha passat el Nadal a Vancouver, amb el seu fill, Archie, en una altra mostra de l'allunyament progressiu de la firma. Segons el mateix The Times, que esmenta fonts molt pròximes a la parella, Enric i Meghan estan "lligats" per les seves obligacions reials.

De la reunió que aquest dilluns s'ha de celebrar a Sandringham hauria de sortir, "en dies, no pas en setmanes", segons la voluntat de la reina, un protocol d'actuació que serveixi per apaivagar els ànims. Un protocol que també marcaria el futur comportament dels fills de Guillem, en tant que el gran, Jordi de Cambridge, és el tercer en la línia de successió i els altres dos, Carlota i Lluís, haurien de continuar representant el mateix paper de què ara volen renegar Enric i Meghan.

El que resulta indubtable és que al palau de Buckingham li ha agafat la crisi per sorpresa, no pas perquè no coneguessin les intencions o els desitjos de Meghan i Enric, sinó perquè han gosat desafiar l'ordre de la reina de no difondre res abans que no s'establís un nou acord sobre el seu paper dins de la monarquia britànica.