Comença l'evacuació de la vintena d'espanyols atrapats a Wuhan

La vintena d’espanyols que estaven atrapats a la ciutat xinesa de Wuhan, epicentre del coronavirus, ja estan sent repatriats. La matinada d’aquest divendres volaran cap a Espanya en un vol britànic amb 150 ciutadans del Regne Unit i 30 persones més d’altres països, com Hongria, Finlàndia o Noruega. El vol ha de sortir a les set del matí hora local xinesa –les dotze de la nit hora catalana– i la primera parada serà a Londres.

A la capital anglesa desembarcaran els passatgers britànics i, després, la resta de ciutadans continuaran el viatge fins a Madrid. Un cop a la capital d’Espanya, la vintena de nacionals espanyols seran posats en quarantena durant 14 dies a l’hospital militar Gómez Ulla de Madrid, on ja s’ha reservat una planta completa on seran ingressats, tal com ha confirmat aquest dijous el ministeri de Sanitat. Les mesures de control i de seguretat seran contundents.

La planificació de l’evacuació no ha sigut senzilla. Funcionaris britànics, en contacte constant amb la diplomàcia espanyola a Pequín, han passat hores i hores negociant amb el govern xinès per acabar de tancar els detalls.

Les autoritats xineses no recomanen evacuar els estrangers de Wuhan, ja que consideren que pot facilitar la transmissió del virus. De totes maneres, ja van avançar que no ho impedirien sempre que cap dels repatriats presenti febre o símptomes propis de la malaltia. De fet, en el mateix aeroport tots els passatgers hauran de passar controls de temperatura.

Pequín, a més, tampoc vol que les parelles xineses de ciutadans estrangers puguin viatjar amb ells. Un fet que afecta, per exemple, les sis parelles mixtes d'espanyols i xineses que hi ha a Wuhan.