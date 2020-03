Comença el judici per l'avió abatut a Ucraïna el 2014

Un tribunal d'Amsterdam ha començat aquest dilluns el judici contra tres militars russos i un ciutadà ucraïnès acusats d'haver abatut l'avió MH17 de Malaysia Airlines, que el juliol del 2014 va causar la mort de 298 passatgers, la majoria dels Països Baixos, i 15 tripulants de l'avió. Als quatre processats, que no s'espera que compareguin perquè els seus governs no els han extradit, se'ls acusa d'homicidi involuntari perquè, segons l'acusació, cap d'ells va ser el responsable de donar l'ordre ni prémer el botó del míssil que va fer caure l'aparell en la seva ruta entre Amsterdam i Kuala Lumpur a l'est d'Ucraïna, una zona de conflicte entre les forces pro-russes i l'exèrcit ucraïnès.

El jutge que presideix el tribunal, Hendrik Steenhuis, ha afirmat a l'inici de la vista que "la pèrdua de tantes vides i la manera com van acabar tan bruscament" gairebé no és concebible, i ha advertit que el procés serà un "període molt dolorós i emocional" per als familiars de les víctimes.

Què va passar el 17 de juliol del 2014?

L'avió de Malaysia Airlines havia sortit de l'aeroport d'Amsterdam cap a Kuala Lumpur, però no va arribar mai a la seva destinació perquè a mitja tarda un míssil el va impactar de ple quan sobrevolava una àrea a l'est d'Ucraïna en plena guerra entre el govern de Kíev i els rebels pro-russos. La fiscalia del cas sosté que un míssil Buk de fabricació russa es va disparar des de la unitat antiaèria de les forces favorables a l'annexió amb Rússia, amb seu a la ciutat de Kursk, però encara ara, gairebé sis anys després, encara es continua investigant per descobrir qui va donar l'ordre, i es mira cap al Kremlin. Per contra, Moscou nega la seva participació en la tragèdia.

651x366 Imatge d'arxiu d'un acte organitzat per familiars de les víctimes del vol MH17 davant l'ambaixada russa de l'Haia amb un cartell que reclama saber la veritat / PIROSCHKA VAN DE WOUW / REUTERS Imatge d'arxiu d'un acte organitzat per familiars de les víctimes del vol MH17 davant l'ambaixada russa de l'Haia amb un cartell que reclama saber la veritat / PIROSCHKA VAN DE WOUW / REUTERS

Qui són els processats?

La fiscalia acusa els militars russos Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov i Igor Girkin i el ciutadà ucraïnès Leonid Kharchenko, identificats per l'equip internacional que es va fer càrrec de la investigació l'agost de l'any passat. No obstant això, el judici arrenca amb l'absència dels processats perquè, malgrat l'ordre internacional de detenció que hi ha contra ells, els seus països no han autoritzat la seva extradició emparant-se amb la Constitució. Malgrat tot, Pulatov és l'únic que tindrà un advocat que defensarà els seus interessos.

Com es farà el judici?

Durant els primers dies o setmanes, els jutges es limitaran a fer un repàs dels fets, bàsicament com si fos un balanç, i explicaran com funciona el sistema legal holandès. Les parts hauran de presentar el seu cas i assenyalar si estan preparats o, per contra, necessiten més temps per a la investigació. El procés pot trigar anys, i caldrà dirimir la responsabilitat dels processats i qui i com es poden indemnitzar econòmicament les famílies de les víctimes mortals. En cas de condemna els processats poden ser sentenciats a cadena perpètua, però al no haver declarat ni participat en el judici podrien apel·lar-hi i demanar un segon tribunal.

En què ha consistit la investigació?

La investigació internacional ha interrogat fins a 200 testimonis i ha hagut de visionar milions d'imatges (fotografies i vídeos) de l'escenari de l'impacte, perquè l'esclat de l'avió a l'aire va fer que milions de trossos minúsculs de l'aparell s'escampessin per un radi molt ample, cosa que ha dificultat l'anàlisi de les peces.