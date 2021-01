Comencen les protestes a Rússia a favor de la llibertat de Navalni

Vladímir Putin sembla que no està disposat a deixar que milers de persones prenguin aquest dissabte els carrers de Moscou i altres ciutats russes per defensar el líder opositor Aleksei Navalni, que el cap de setmana passat va ser detingut i posteriorment empresonat tot just arribar a Rússia després de ser enverinat i haver estat mesos a Alemanya recuperant-se. Aquest dissabte estan convocades diverses manifestacions en 65 ciutats del país per clamar pel seu alliberament.

En ple hivern i amb temperatures de diversos graus sota zero, l'oposició veu la jornada d'avui com una mostra de la força que Navalni té al país. Per contra, el desplegament policial que ha orquestrat el Kremlin és enorme i s'augura una jornada plena de detencions.

Dissabte al matí milers de persones ja s'han aplegat al centre de Moscou per iniciar les protestes. Al seu voltant, els cossos policials miraven de controlar els accessos a la zona i ja han arrestat algun dels participants.

En algunes parts de Rússia ja hi ha hagut protestes, com a la ciutat de Vladivostok, a la regió de Primórie, on la manifestació de mig miler de persones ha acabat amb durs enfrontaments amb les forces antiavalots. "Llibertat", "Putin, lladre" o "Nosaltres som el poder" són algunes de les consignes que s'han cridat.

Detinguts els ajudants de Navalni

Divendres, de fet, fins a cinc ajudants d’Aleksi Navalni van ser arrestats per les autoritats russes, acusats d’incitar les protestes per demanar-ne l'alliberament. El Kremlin també ha exigit a les plataformes de xarxes socials que bloquegin els missatges que esperonin a manifestar-se aquest dissabte en suport de Navalni.

El Kremlin avisa els ciutadans que no surtin al carrer justificant-ho per l’expansió del coronavirus, però el que pretén és desinflar les protestes i que la gent es quedi a casa per por de les detencions. “Tenim tots els fonaments legals per acusar de delictes menors tots aquells que promoguin en persona, online o per escrit les convocatòries”, va alertar aquesta setmana Aleksandr Gorovoi, el viceministre de l’Interior rus.

Navalni va ser detingut diumenge just aterrar a un aeroport de Moscou, fet que havia provocat múltiples crítiques internacionals al govern de Putin. Se l’acusa d’haver violat la llibertat condicional en què es troba des del 2014 i que l’obliga a presentar-se periòdicament davant dels jutjats. Però després de ser intoxicat fa cinc mesos amb l’agent químic Novitxok, va marxar a Berlín, així que no s'hi ha pogut presentar durant aquest temps. Diverses proves apunten a l’estat rus com l’autor de l’enverinament, entre les quals una trucada telefònica que va fer pública el mateix Navalni en què suposadament un espia del Servei Federal de Seguretat rus (FSB) hauria confessat que li van ruixar el verí als calçotets.