La Comissió Europea admet una preocupació "creixent" per l'impacte econòmic del coronavirus

L'impacte de l 'evolució del coronavirus per a una de les principals economies del món, la Xina, és encara incert però és clarament un nou risc per a un PIB global que ja està en alentiment. Així ho ha confirmat aquest dijous la Comissió Europea en el seu informe de previsions econòmiques, en què admet que la situació representa una "preocupació creixent" perquè ha escampat incertesa sobre les perspectives a curt termini de l'economia xinesa.

Brussel·les vol mantenir un missatge de calma però admet que no pot ignorar les repercussions que pugui tenir qualsevol afectació en la segona economia global. "Preveure encara l'impacte és massa difícil, però el que està clar és la importància global de l'economia xinesa. Si es mira la comparació amb l'afectació del SARS cal tenir en compte que aleshores el pes econòmic de la Xina era només del 4,5% del PIB mundial, mentre ara és del 17%", ha recalcat el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni. Al mateix temps, també ha recordat que una de les principals afectacions es podria notar en el sector dels viatges o del turisme, perquè la població del gegant asiàtic aporta un 18% de la despesa global en aquests sectors.

Per això i, des de la prudència, la Comissió Europea assumeix que l'impacte principal més immediat serà sobre l'economia de la Xina i que per ara les repercussions a escala global seran limitades. Queda també clar, però, que dependrà dels pics del brot i de les mesures de contenció que s'apliquin. La Comissió Europea, doncs, identifica de manera clara l'epidèmia de coronavirus com un nou risc a la baixa per a una economia global que ja perd pistonada: "Com més s'allargui, més possibilitats d'efectes secundaris sobre el sentiment econòmic i les condicions financeres globals", diu la Comissió en l'informe de previsions presentat aquest dijous.

"A la Xina el brot de coronavirus està afectant principalment el sector dels serveis, particularment perquè ha coincidit amb les vacances de l'Any Nou", apunta la Comissió. Tot i això, Brussel·les insisteix que encara és massa d'hora per calcular qualsevol impacte de l'evolució del coronavirus en l'economia. "En la conjuntura actual, s'assumeix que el PIB xinès serà el més afectat durant el primer trimestre de l'any", diu Brussel·les. I al mateix temps ja apunta que la recuperació de la producció i la demanda començarà els pròxims trimestres, perquè "les disrupcions es rebaixaran". Per això mateix espera que "l'impacte macroeconòmic també es reduirà gràcies a estímuls polítics addicionals".

El missatge de la Comissió Europea va en la mateixa línia de la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que ja va avisar fa una setmana que justament ara que comencen a rebaixar-se les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina, el coronavirus i el seu impacte suposen una nova capa d'incertesa per a una economia global que avança cada vegada de manera més lenta. Tot i això, qualsevol càlcul és prematur, segons aquestes dues institucions europees, i l'impacte dependrà de la durada del brot i de les mesures que es prenguin tant a escala global com des de la Xina.