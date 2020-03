Condemnat a mort l'assassí de la matança més gran del Japó des del 1945

L'autor confés de la matança més gran comesa al Japó en els últims 75 anys ha sigut condemnat a mort aquest dilluns. En el judici, que es va celebrar el 2016, Satoshi Uematsu havia admès la seva responsabilitat en l'assassinat d'usuaris d'un centre per a discapacitats amb l'objectiu d'"erradicar-los".

El tribunal de districte de Yokohama condemna a la pena capital Uematsu, de 30 anys, que el 26 de juliol del 2016 a la matinada va irrompre en un centre de discapacitats psíquics i físics de Sagamihara, uns 50 quilòmetres a l'oest de Tòquio, i, després de reduir i apunyalar el personal de seguretat, va atacar amb ganivets els residents que dormien a les seves habitacions. En aquest atac a sang freda van morir 19 persones d'entre 19 i 70 anys, i una trentena més van resultar ferides.

L'assassí havia treballat al centre durant tres anys i mig i va explicar al tribunal que el va jutjar que va triar les seves víctimes entre les que tenien un grau de discapacitat més invalidant amb la voluntat, va dir, de "salvar-les" i donar-los "felicitat".

Per al jutge que va presidir la sala, Kiyoshi Aonuma, Uematsu va actuar amb "enorme crueltat" amb les víctimes i, per tant, ha de rebre un càstig al mateix nivell de les "greus conseqüències" que va causar. "La seva forma de pensar sobre els discapacitats es basa en la seva experiència laboral", recull la sentència, recollida per l'agència Efe a partir de la informació de la premsa local, però, segons el magistrat, en cap cas es pot afirmar que l'assassí actués així perquè estigués malalt. La defensa del jove havia posat en dubte les seves capacitats mentals i, durant el procés, l'encausat no va disculpar-se.

Carta amb els plans

La del centre de Sagamihara és la matança més gran al Japó des de la fi de la Segona Guerra Mundial el 1945, i va commocionar però també indignar una societat que creia que els assassinats s'haurien pogut evitar si la policia hagués fet cas de la carta que havia escrit Uematsu mig any abans dels fets, en què detallava els seus plans per "aconseguir un món en què les persones amb discapacitats múltiples puguin rebre l'eutanàsia", davant d'una vida "extremadament difícil".

Uematsu també havia comunicat els seus plans a companys de feina i coneguts. Arran d'això va ser investigat per la policia i internat temporalment en un centre psiquiàtric a mitjans de febrer passat, en els mateixos dies que havia abandonat la feina i redactat la carta amb els seus objectius. Però els psiquiatres que el van tractar li van donar l'alta perquè van dictaminar que havia millorat.

Més de cent presos esperen al corredor de la mort nipó que s'executi la seva sentència. Quan el país va dur a terme la seva execució més recent, el desembre del 2019, n'hi havia 112, una xifra que podria haver disminuït en el cas que algun dels condemnats hagi mort, una informació que no és de domini públic.