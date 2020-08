Condemnat a tres anys de presó per "inicitació al tumult" un periodista que cobria les protestes a Algèria

La deriva autoritària de l'Algèria post-Bouteflika s'aprofundeix, i la finestra que es va obrir amb el massiu moviment popular prodemocràtic de l'any passat es tanca cada dia més. El periodista Khaled Drareni, que va ser detingut al març quan cobria una manifestació reprimida per la policia, ha estat condemnat en ferm aquest dilluns a tres anys de presó.

Des que va esclatar el moviment de la hirak, el febrer de 2019, contra la intenció del vell i incapacitat president de presentar-se a un cinquè mandat, Drareni ha explicat al món les protestes al carrer, que amb Bouteflika fora de joc van continuar reclamant un canvi de sistema polític. Amb 147.000 seguidors a Twitter, on fins al seu empresonament difonia informacions en àrab i en francès, i amb les seves col·laboracions amb mitjans internacionals francesos, era una amenaça per a un règim acostumat a controlar la informació.

Drareni va fundar el blog Casbah Tribune i, a més de ser el corresponsal de la cadena francesa TV5 Monde, també col·labora amb Reporters Sense Fronteres. El van detenir el 7 de març en una protesta que va ser reprimida per la policia, el dia 25 el van posar en presó preventiva i ha estat condemnat per "incitació al tumult no armat" i per "amenaça a la integritat del territori nacional".

Sis mesos després de les eleccions que van permetre la continuïtat de l'estat profund amb l'elecció del president Abdelmajid Teboune, els tribunals algerians empresonen opositors i silencien tota crítica. La pandèmia de coronavirus, que va forçar una "treva sanitària" de les protestes, ha creat un marc més favorable a la repressió. Diversos mitjans independents han estat censurats i són inaccessibles per internet.

El 19 d'abril es va aprovar en un Parlament pràcticament buit una llei que prohibeix la difusió de notícies que "amenacin l'ordre públic o la seguretat de l'estat" o que "incitin a l'odi". Segons Reporters Sense Fronteres, Algèria ha caigut del lloc 146 al 180 en el rànquing mundial de respecte a la llibertat de premsa. El règim assegura que els periodistes empresonats són espies al servei de poders estrangers interessats en desestabilitzar el país.