El Senat avala la candidata ultra de Trump al Tribunal Suprem

A una setmana de les eleccions presidencials als Estats Units, els republicans es preparen per confirmar al Senat aquest dilluns la ultraconservadora Amy Coney Barrett, nomenada per Trump per al Tribunal Suprem. Els senadors demòcrates han protestat amb un exercici de filibusterisme rellevant-se per ocupar la tribuna amb oradors durant tota la nit, per denunciar la que serà la decisió més transcendental del mandat de Trump. Amb totes les enquestes en contra, Trump ha forçat l'elecció d'un càrrec vitalici en la més alta instància judicial nord-americana, que ara tindrà una clara majoria de sis jutges conservadors en un tribunal de nou. Els demòcrates volien que fos el guanyador de les eleccions del 3 de novembre qui decidís qui ocuparia la vacant de la progressista Ruth Bader Ginsburg, morta el mes passat als 87 anys. El relleu per una ultracatòlica en una instància que té sobre la taula temes tan sensibles com el dret a l'avortament o l'accés al sistema sanitari s'ha fet en un temps rècord.

Però el Suprem pot tenir un protagonisme immediat si Trump compleix la seva amenaça d'impugnar els resultats en cas que li siguin desfavorables, com apunten tots els sondejos, amb el mantra que ha repetit durant tota la campanya sense cap prova: que el vot per correu, que s'ha disparat a causa de la pandèmia, és sinònim de frau. No queda clar si la jutge Barrett s'inhibiria en els casos que afectin el resultat electoral.

"Hem fet una contribució important al futur d'aquest país", ha dit el líder dels republicans al Senat, Mitch McConnell, després del filibusterisme dels demòcrates. "Moltes coses de les que hem fet els últims quatre anys es desfaran tard o d'hora amb aquestes eleccions. Però no podran fer res durant molt de temps". Precisament va ser McConnell qui el 2016 va intentar evitar que l'expresident Barack Obama designés el substitut al Suprem del jutge Antonin Scalia nou mesos abans de les eleccions que van donar la victòria a Trump argumentant que no s'havien de nomenar jutges en any electoral.

Impacte electoral

Les implicacions de la confirmació de Barrett són enormes, i comencen pel mateix resultat de les eleccions: podria decantar el vot en alguns dels estats on s'elegeixen també senadors, com Maine o Carolina del Nord. Amb la ultraconservadora al Suprem, l'única opció que tindran els demòcrates d'equilibrar la balança els pròxims anys serà ampliant el nombre total de jutges, una possibilitat que dependrà del que passi al Senat.

Es preveu que els senadors votin seguint les consignes de partit la confirmació de la jutge, però amb algunes excepcions. La senadora Susan Collins, que afronta una disputada elecció a Maine, previsiblement trencarà la disciplina dels republicans. Diumenge ella i la senadora Lisa Murkowski d'Alaska es van posar al costat dels demòcrates.