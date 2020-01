Descarten el possible cas de coronavirus del creuer que va fer escala a Barcelona

Falsa alarma. Els serveis sanitaris del creuer italià Costa Smeralda, que havia hagut de confinar els seus 6.000 passatgers per un possible cas de coronavirus, han acabat descartant els pitjors preludis: la passatgera xinesa, procedent de Macau i que presentava símptomes semblants als de la malaltia, no està contagiada pel virus. "El més probable és que sigui una grip comú", han assegurat a Efe fonts governamentals, que han detallat que la dona ha donat negatiu en les proves per detectar el coronavirus. Fins ara, tant ella com la seva parella, també de la Xina, havien estat aïllats a la infermeria del vaixell, que havia fet escales a Barcelona i a Palma, a l'espera dels resultats de l'anàlisi.

Cap membre del passatge o la tripulació, entre els quals hi ha espanyols, ha pogut baixar a terra fins que els metges de l'hospital Spallanzani, de Roma, no han confirmat que no hi havia cap cas de coronavirus. Segons informa l'agència Efe, el protocol de confinament havia començat poc després que la dona afectada comuniqués que tenia febre i dificultats respiratòries. L'agència de notícies també informa que a dins del vaixell l'ambient és de "normalitat", en paraules d'un passatger italià.

Els dos xinesos havien embarcat a la nau, de la companyia Costa Cruceros, el 25 de gener al port de Savona, a la Ligúria, per iniciar un recorregut que ha fet parades a Marsella, Barcelona i Palma. A la capital mallorquina hi va estar estacionat unes deu hores, dimarts entre les 7.40 i les 18.13.

El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC), Joan Guix, deia tot just dilluns passat que "el risc [del virus] en la salut pública catalana és extraordinàriament baix", malgrat advertir que igualment "s'ha d'estar preparat davant de qualsevol possible cas". També l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, explicava a l'ARA que el risc de contagi a Catalunya era molt baix.