Triple epidèmia al Congo: coronavirus, Ebola i xarampió

S'ha declarat un segon brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo (RDC), però en aquest cas a Mbandaka, una ciutat de més d'un milió d'habitants al nord-oest del país i situada a més de dos mil quilòmetres de distància del lloc on continua actiu el primer brot de la malaltia, a les províncies de Kivu del Nord, Itiru i Kivu del Sud. Això s'afegeix a la pandèmia del coronavirus, que també afecta el país, i al brot de xarampió que s'hi ha declarat, que es considera que és el més greu del món.

La pacient zero del nou brot d'Ebola és una dona que va infectar-se el 18 de maig pel contacte amb un ratpenat, segons ha informat el ministeri de Salut congolès. Els equips de prevenció i protecció no van ser informats del cas fins que no van morir cinc persones més. Per aquest motiu no van poder posar en marxa a temps el protocol per prevenir el contagi de més persones, ha reconegut el govern.

"Després que es declarés un brot fa dos anys, es va formar molts voluntaris i es va deixar material sanitari. Això sempre es fa per tenir capacitat de resposta en cas que aparegui novament la malaltia", ha explicat Javier Tena Rubio, metge de Creu Roja a la ciutat de Goma, prop del lloc on es va declarar el primer brot d'Ebola a l'est de la RDC.

L'ONG ha desplegat a la província d'Equador, on ha aparegut el segon brot, més de 150 voluntaris. Mbandaka és una ciutat molt comercial a la vora del riu Congo i a uns 600 quilòmetres de la capital del país, Kinshasa. De moment s'han registrat cinc morts i vuit contagis, però es tem que la malaltia s'estengui ràpidament.

El director regional per a l'Àfrica de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, el doctor Simon Missiri, ha afirmat que "el ressorgiment del virus arriba en el pitjor moment possible, quan ens enfrontem a un doble brot, el del covid-19 i el de l'Ebola, en un dels entorns més complexos i perillosos del món".

Pel que fa al coronavirus, el país té molt poca capacitat de reacció sobretot perquè el confinament és gairebé impossible, i a més hi ha molts pocs tests i els resultats poden trigar 10 dies a tenir-se. "Es poden tancar escoles, aplicar distància a les feina o fer teletreball, però hi ha molta gent que si no surt a treballar un dia l'endemà no menja", aclareix Tena. "L'Ebola està molt més focalitzat i permet fer vida normal més enllà de la zona calenta del brot, però el covid-19 és a tot arreu. Hi ha molta gent que no porta mascareta, tot i ser obligatòria, i l'accés a l'aigua és limitat", ha afegit.

El brot de xarampió, per la seva banda, ve de lluny: fa 7 anys la Creu Roja va fer una campanya de vacunació amb el govern, però és molt complicat arribar arreu en un país que és el segon més gran de l'Àfrica i té una superfície que equival a la d’Espanya, França, Alemanya, Itàlia i Polònia juntes. El pla era, a l'acabar el brot d'Ebola a l'est del país, començar a fer intervencions ràpides contra el xarampió, però ara s'ha complicat tot amb la presència del coronavirus, exposa Tena. De moment, en total, la malaltia ha provocat 6.779 morts i n'hi ha 369.520 casos.

Confiança de la població

La Creu Roja ha desplegat en alguns mercats de Goma, on les aglomeracions són gairebé inevitables, tancs d'aigua i paradetes d'informació per obligar la gent a rentar-se les mans. Presència i informació són bàsiques en certes comunitats per conscienciar la població, tot i així no sempre s'aconsegueix.

A la RD Congo, al voltant del 25% de la població no creu en l'existència de malalties com l'Ebola o el coronavirus. Per a molts, el covid-19, que ha provocat de moment 75 morts i 3.495 contagis oficials al país, és una excusa, com també creien que ho era l'Ebola, "per mantenir la presència de sanitaris estrangers al país, i sous i subvencions a les elits", assegura el metge de la Creu Roja. Per això, afirma, és molt important treballar-hi per guanyar la confiança de la gent.