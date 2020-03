Conte decreta l'aturada de tota l'activitat productiva d'Itàlia pel coronavirus

En una jornada dramàtica, amb 793 morts amb coronavirus només en les últimes 24 hores, el primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, ha anunciat aquesta nit de diumenge el tancament de totes les activitats productives no essencials per intentar contenir l'epidèmia al país, que ja supera les 4.800 víctimes mortals.

"El govern decideix tancar en tot el territori nacional qualsevol activitat productiva que no sigui indispensable per garantir béns o serveis essencials", ha explicat el primer ministre, en un discurs retransmès a prop de la mitjanit per la televisió.

Conte no ha especificat els detalls de la mesura però ha explicat que els supermercats i botigues d'alimentació seguiran oberts en els horaris previstos, per la qual cosa convida els ciutadans a mantenir la calma ja que el proveïment d'aliments i articles essencials està assegurat. Farmàcies, bancs, serveis públics essencials i transports també romandran oberts.

Conte ha reconegut que "l'emergència sanitària està transformant-se en una emergència econòmica" i ha anunciat que el govern intervindrà amb mesures extraordinàries. "Ralentim el motor productiu del país però no el parem. És una decisió necessària per poder contenir el màxim possible la difusió de l'epidèmia", ha subratllat el cap de govern.

"Romandre a casa és un sacrifici mínim si el comparem amb els que estan fent els metges, els malalts però també les forces armades, els dependents de supermercats, farmacèutics, transportistes i treballadors de la informació. No només treballaran sinó que compleixen un acte de responsabilitat davant de tota la nació", ha assegurat.

La decisió d'aturar les fàbriques i empreses no essencials arriba després que els alcaldes i presidents de les regions de nord pressionessin el govern perquè endurís les mesures de restricció.

A última hora de la tarda, la regió de la Llombardia, la més afectada pel coronavirus amb més de 3.000 morts, va aprovar unilateralment una nova ordenança amb mesures més severes per intentar aturar el contagi.

La normativa llombarda sanciona amb fins a 5.000 euros les reunions en llocs públics, tanca els mercats a l'aire lliure, clausura els hotels i altres establiments receptius, prohibeix mantenir obertes les obres al sector de la construcció, excepte aquelles dedicades a hospitals o serveis d'emergències, suspèn les activitats de les oficines públiques no essencials i impedeix practicar esport a l'aire lliure, fins i tot si es realitza en solitari. Una polèmica mesura ja que a la resta d'Itàlia està permès realitzar activitats esportives al carrer si és al voltant del domicili i sempre que no sigui en grup.

En una carta enviada a el primer ministre, Giuseppe Conte, el president llombard, Attilio Fontana, ha exigit al govern endurir les restriccions per frenar la pandèmia. "Ha arribat el moment de parar, però de veritat".