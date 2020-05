Conte i les regions pacten com serà la desescalada a Itàlia

Itàlia està contenint l’epidèmia de covid-19, que ha deixat ja 31.610 morts i 223.885 contagiats al país, segons les últimes dades oficials. Més de 120.000 persones han superat la malaltia, i la pressió als hospitals s’ha reduït prou com perquè el govern de Giuseppe Conte es pugui plantejar avançar en el desconfinament. A partir del 3 de juny els italians es podran desplaçar per tot el país, hauran de portar mascareta, sotmetre’s a controls de temperatura a l’entrada de les botigues i mantenir una distància d’un metre als restaurants: són els punts clau de l’acord assolit entre el govern de Roma i les autoritats regionals, que ara ha de ratificar el consell de ministres.

En aquest escenari, Itàlia, en plena desescalada després de més de dos mesos de confinament, es prepara per obrir nombrosos negocis i establiments dilluns, dues setmanes abans del previst, segons l’esmentat acord assolit entre l’executiu estatal i les autoritats regionals.

L’anomenada fase 2 va començar el 4 de maig, quan es van reactivar els sectors de la construcció i les manufactures, amb el retorn a la feina de 4,5 milions de treballadors no essencials. Des de llavors la població, a més de per anar a comprar, per feina i per urgències, pot sortir per fer esport, passejar o visitar familiars, sempre amb mascareta i respectant les distàncies de seguretat.

En un primer moment es va estipular que el 18 de maig seria el dia de la reobertura de biblioteques, museus i comerços minoristes i l’1 de juny el de bars i restaurants, que ara mateix poden servir productes per emportar-se, i centres estètics, com les perruqueries. Però finalment es va decidir que tothom pugui reprendre l’activitat dilluns, sempre que es respectin els protocols de seguretat. Ahir a les nou del vespre l’executiu de Conte i els presidents regionals van anunciar que s’havien posat d’acord en aquests protocols.

Segons el document de l’acord, recollit per la premsa italiana, i a l’espera del decret del consell de ministres, es demanarà als clients dels restaurants que portin mascareta quan no estiguin entaulats, els cambrers també n’hauran de portar i hauran de fer servir desinfectants per a les mans. No s’autoritzaran els bufets lliures. Als centres comercials i supermercats només s’hi podrà entrar amb mascareta i s’hi faran controls de temperatura: els que superin els 37,5 graus no hi podran accedir. El personal de les perruqueries i els centres d’estètica haurà de treballar amb mascareta, no hi haurà revistes i els clients hauran de mantenir una distància mínima d’un metre.

A les platges també s’haurà de respectar la distància d’un metre entre dues persones i estaran prohibits els jocs i els esports a la sorra.

Un altre capítol són les mesures de seguretat per a les escoles. Les autoritats regionals demanen un professor per cada 5 alumnes d’entre 0 i 6 anys, una ràtio que s’elevarà a deu alumnes per mestre amb l’alumnat de 6 a 14 anys, que també haurà d’anar amb mascareta. A les escoles bressol el material educatiu serà d’ús exclusiu per a cada grup i s’haurà de desinfectar amb regularitat.

Segones residències

Els italians es podran desplaçar a les segones residències a partir de dilluns si són dins la mateixa regió i s’hauran d’esperar al 3 de juny si han de desplaçar-se entre departaments. Aquest punt ha sigut polèmic, perquè les regions del nord, més afectades per l’epidèmia, volien obrir amb més rapidesa, mentre que les del sud, que han registrat menys afectats, eren partidàries d’allargar l’aïllament per evitar contagis.

Els governs regionals marcaran la pauta del desconfinament i els alcaldes podran decidir el tancament puntual de zones “quan sigui impossible garantir adequadament el compliment de la distància de seguretat d’un metre”, diu l’acord.