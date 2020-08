Cop d'estat a Mali en plena crisi política i social

No és habitual que el president derrocat en un cop d'estat surti ell mateix a anunciar-ho per la televisió nacional, i que els colpistes s'apartin. És el que ha fet aquesta matinada el president de Mali, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), en el càrrec des del 2013, des de la base militar on està detingut. "Si un grup de les forces armades ha decidit que això s'havia d'acabar, què hi podia fer? No vull que es vessi sang. He decidit deixar totes les meves funcions a partir d'ara", ha dit mirant a la càmera, sol, amb una mascareta quirúrgica posada que li tapava la meitat de la cara. També ha declarat la dissolució del Parlament i del govern del primer ministre, Bobbou Cissé, que com ell havia estat detingut pels militars al matí. A través d'un portaveu, el coronel Ismaël Wagué, cap d'estat major adjunt de l'exèrcit de l'aire, s'ha constituït el Comitè Nacional per la Salut del Poble, i els colpistes s'han justificat amb els arguments més clàssics: que Mali s'havia "enfonsat en el caos, l'anarquia i la inseguretat".

Els militars prometen una "transició política i civil per organitzar en un període raonable eleccions generals que permetin Mali dotar-se d'institucions fortes" i respectar els acords internacionals, en referència a la intervenció militar de França al país. També va ser a la base militar de Kati on, fa vuit anys, després de la desfeta de l'exèrcit contra una ofensiva dels rebels tuaregs del moviment d'independència de l'Azawad i de grups jihadistes, un altre cop militar va tombar el president Amadou Tomani Touré.

Et pendant ce temps, des badauds dans une maison de Karim Keïta, fils du président IBK et président et député à l’Assemblée nationale du #Mali pic.twitter.com/A61V09tame — Buubu Ardo Galo Macina (@Ardo_Galo) August 18, 2020

A les xarxes socials s'han vist imatges de gent banyant-se a les luxoses piscines del fill del president, que les últimes setmanes havia estat al centre de l'escàndol quan es van difondre vídeos en què se'l veia participant en festes a Espanya. IBK, de 75 anys, s'enfrontava des de fa mesos al malestar popular, encapçalat pel Moviment del 5 de Juny, que lidera l'imam Mahdoud Dicko, expresident de l'Alt Consell Islàmic. A la plaça de la independència, epicentre de les protestes, s'ha celebrat la caiguda del president.

Fa anys que l'exèrcit s'enfronta a grups jihadistes al nord i al centre del país amb pocs mitjans. A més de nombrosos escàndols de corrupció i de les massacres entre membres de diverses comunitats a la regió de Mopti, el país s'ha vist colpejat per la pandèmia del covid-19, amb una sanitat sense recursos i un sistema educatiu desfet. L'atur i la pobresa han acabat desesperant els maliencs.

Mali, clau per al Sahel

Mali té un paper clau en l'estabilitat de la regió. Les zones desèrtiques del nord són l'amagatall de diversos grups armats, alguns lligats a Al-Qaida i d'altres implicats en el tràfic d'armes, de drogues i de persones, que també tenen connexions amb el Níger, Burkina Faso, el Txad i Mauritània. França hi té destinats uns 5.000 soldats, amb una missió regional coneguda com el G5. També hi ha cinc mil tropes africanes en el marc d'una missió de l'ONU.