Corea del Nord exhibeix els seus nous míssils per llançar des de submarins

Corea del Nord va exhibir dijous a la nit un gran míssil balístic per a submarins que se sabia que estava en desenvolupament al país. Ho va fer durant una desfilada militar amb motiu del Congrés del Partit dels Treballadors, ahir dijous, com una clara demostració de força militar just sis dies abans de la presa de possessió del nou president dels Estats Units, Joe Biden, dimecres que ve.

En un discurs el cap de setmana passat, Kim Jong-un ja va advertir que pensa expandir les seves capacitats nuclears, després de l' standby en què havia deixat el seu programa arran de les converses diplomàtiques iniciades amb el president Donald Trump i amb el govern de Corea del Sud. Kim Jong-un no va descartar la via diplomàtica, però va voler ensenyar les dents davant d'una nova administració nord-americana que no estaria tan disposada a estendre-li la mà sense cap contrapartida a canvi. "Respondrem a la força amb força i a la bona voluntat amb bona voluntat", va dir el dictador nord-coreà.

Els mitjans nord-coreans han publicat aquest divendres les imatges de la desfilada militar de dijous a la nit, en què es pot veure el líder Kim Jong-un saludant des d'un pòdium a una ordenada multitud de soldats i de públic civil. En les imatges s'hi aprecien també diversos míssils balístics transportats per camions, que es van presentar com els míssils per a submarins "més potents del món".

651x366 El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, durant la desfilada militar pel congrés del Partit dels Treballadors, el gener dee 2021. / Reuters El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, durant la desfilada militar pel congrés del Partit dels Treballadors, el gener dee 2021. / Reuters

Durant el seu discurs a l'inici del congrés del partit, que dura vuit dies, Kim Jong-un va anunciar que tirarà endavant la construcció de míssils balístics intercontinentals de combustible sòlid i submarins nuclears, a més de fer que els seus míssils nuclears siguin més petits, lleugers i precisos.