Seül desmenteix els rumors sobre la mort de Kim Jong-un però admet que "no està treballant amb normalitat"

Els rumors sobre l'estat de salut del dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un, van anar creixent la setmana passada com una onada fins al punt que aquest dissabte passat diversos mitjans digitals van arribar a anunciar la mort del líder nord-coreà, citant fonts anònimes i no oficials. A causa de l'hermetisme del país, les especulacions respecte a Corea del Nord són habituals. No obstant això, els serveis d'intel·ligència del país veí, Corea del Sud, que acostumen a tenir informació d'intel·ligència fiable sobre el règim, insistien aquest cap de setmana que no havien detectat cap moviment estrany. Aquest diumenge, el ministre d'Unificació de Corea del Sud, Kim Yeon-chul, va ser clar al dissipar els dubtes: "El nostre govern té prou capacitat de recopilació d'informació per dir amb confiança que no hi ha res inusual".

Els rumors sobre la salut de Kim Jong-un van començar quan va faltar a la festivitat nacional del 15 d'abril, que commemora cada any l'aniversari del seu avi i fundador del règim, Kim Il-sung. Des de llavors, el líder nord-coreà ha estat fora del focus mediàtic. Tot i que el ministre d'Unificació sud-coreà ha posat en dubte la versió de diversos mitjans, segons la qual Kim podria haver estat sotmès a una cirurgia cardiovascular, el president del comitè d'Exteriors i Unificació de l'Assemblea Nacional de Corea del Sud, Yoon Sang-hyun, ha assegurat aquest matí que l'absència del líder nord-coreà indica que "no està treballant de manera normal". "No hi ha hagut cap informe que mostri que està prenent decisions polítiques com de costum des de l'11 d'abril, cosa que ens porta a suposar que està malalt o aïllat per problemes de coronavirus", ha admès, segons l'agència Reuters.

Missatge de Kim Jong-un als treballadors

Per la seva banda, el líder nord-coreà ha enviat avui un missatge d'agraïment (sense imatges) a un grup de treballadors reproduït per la propaganda estatal, que porta més de dues setmanes sense publicar imatges recents del mariscal, segons informa Efe. El breu missatge anava dirigit als treballadors del projecte turístic de la península de Kalma, a la ciutat de Wonsan, precisament allà on l'ubicaven les informacions relatives al seu mal estat de salut, que deien que estaria sent atès a la residència que té en aquella localitat. El web 38North, gestionat per un think tank militar especialitzat en Corea del Nord, ha publicat aquest cap de setmana imatges de satèl·lit que mostraven el vagó de tren especial del líder nord-coreà aturat a l'estació de Wonsan, cosa que confirmaria la seva presència en aquella localitat fora de la capital, Pyongyang.

Totes les mirades en la possible substituta

Els rumors sobre el mal estat de salut de Kim Jong-un han posat en el focus també la seva germana petita, Kim Yo-jon, que diversos mitjans han perfilat com la seva possible successora. Yo-jon va ser nomenada l'11 d'abril passat com a suplent del politburó del Partit dels Treballadors de Corea. El mateix Kim Jong-un va concedir a la seva germana un paper polític destacat quan la va enviar com a emissària del règim als Jocs d’Hivern de Pyeongchang que es van jugar a Corea del Sud el febrer del 2018, que van segellar l'últim desglaç entre els dos països veïns.

Tot i que Corea del Nord ha assegurat que no té casos confirmats de covid-19, alguns experts internacionals ho han posat en dubte. El president de Corea del Sud, Moon Jae-in, ha cridat a intensificar la cooperació per ajudar el nord a evitar la propagació del coronavirus. "Trobaré un camí cap a la cooperació intercoreana més realista i pràctica", ha dit Moon, en declaracions recollides per Reuters en què ha parlat de la crisi sanitària com una "oportunitat per a la cooperació intercoreana".