L'enduriment de les mesures anti covid-19 al nord-est d'Anglaterra afecta dos milions de persones

Avui a la mitjanit entraran en vigor noves i més dures restriccions que afecten gairebé dos milions de persones al nord-est d'Anglaterra, després del que diferents polítics regionals han qualificat d'un "augment exponencial" dels contagis de coronavirus en les últimes dues setmanes. Les àrees afectades són Newcastle, Gateshead, North Tyneside, South Tyneside, Sunderland, Northumberland i el comtat de Durhan.

Si dilluns passat tant a Anglaterra com a Escòcia i Gal·les va entrar en vigor l'anomenada regla dels sis –la prohibició de reunions en espais públics i privats de més de sis persones–, a la zona del nord-est, ara de nou en confinament parcial, es prohibeixen les reunions de grups de qualsevol nombre de persones, i sempre de menys de sis, que no formin part d'una mateixa unitat familiar. Pubs i espais d'oci hauran de tancar a les 22.00 hores i els restaurants només podran servir a les taules. Tot un seguit de mesures que els restauradors locals han criticat durament per la limitació que els imposa a l'hora de fer negoci.

Però les xifres d'infecció de la zona no deixaven gaire espai de maniobra al ministeri de Sanitat. Només a Sunderland les dades de les últimes 24 hores registren un acumulat de 103 casos per cada 100.000 habitants. En la resta dels districtes apuntats la xifra és superior als 70. I una altra dada encara més preocupant és que l'edat dels que es contagien va en augment, cosa que fa créixer el risc de complicacions i de necessitat d'ingressos hospitalaris. En termes generals, des de finals d'agost l'augment de contagis a Anglaterra ha sigut del 167%.

La imminent arribada només a Newscastle d'uns 40.000 universitaris, i uns 20.000 més a les ciutats pròximes de Sunderland i Durhan, és un altre dels elements que han disparat totes les alarmes a les autoritats locals i regionals, que a principis de setmana van veure com els laboratoris mòbils de detecció de covid-19 que havien de formar part de l'estratègia bàsica per combatre la pandèmia van ser desviats cap a zones amb més necessitat de proves.

Demanda no esperada

En aquest sentit, l'altre gran front obert al Regne Unit en relació amb la pandèmia és la falta de proves a l'abast, així com el retard, en alguns casos de fins a cinc dies, a l'hora d'obtenir els resultats. Els especialistes temen que els contagis que s'estan comunicant diàriament –dimecres gairebé 4.000 i avui 3.395– no siguin, ni de lluny, els que s'estiguin produint.

La cap del sistema de seguiment i localització de contagiats del Servei Nacional de Salut (NHS, per les sigles en anglès), la baronessa Dido Harding, ha intervingut davant del comitè de ciència del Parlament aquest dijous a la tarda i ha reconegut que "ningú no esperava veure un augment tan considerable en la demanda de proves del coronavirus". En alguns casos, a més de la demora a l'hora de rebre'n els resultats, als sospitosos també se'ls ha demanat que es desplacin centenars de quilòmetres per poder fer-se els tests. De fet, la demanda és "quatre vegades més gran que la capacitat de processament dels laboratoris", ha dit Harding.

Però Greg Clark, diputat conservador que presideix el comitè, ha posat en evidència la constatació del fracàs del govern i ha assegurat que és "desesperant" que el Regne Unit estigui "en circumstàncies del tot previsibles". "El problema és que no hem tingut la capacitat adequada de preparar-nos bé durant els mesos més tranquils de juny, juliol i agost", ha dit, i ha afegit: "És evident que no us vau preparar prou".

Aquesta mateixa tarda de dijous, un portaveu de Downing Street ha admès que el sistema de proves de coronavirus s’enfronta a grans "reptes", després que les últimes xifres oficials mostressin una forta caiguda en els nivells de retorn dels resultats de les proves en 24 hores. El ministre de Sanitat, Matt Hancock, ja va reconèixer dimarts que resoldre els problemes seria "qüestió de setmanes".