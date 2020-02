Primer cas de coronavirus a l'Estat: dona positiu un turista alemany a l'illa canària de la Gomera

Primer cas de coronavirus detectat a Espanya, que se suma a una llista de països europeus cada cop més llarga amb infectats pel virus. El ministeri de Sanitat va informar ahir a tocar de la mitjanit que el Centre Nacional de Microbiologia, depenent de l’Institut de Salut Carlos III, acabava de confirmar el primer positiu detectat a l’Estat. El cas, però, no és a Madrid, on ahir al vespre van aterrar una vintena d’espanyols repatriats des de la ciutat fantasma de Wuhan, epicentre de l’epidèmia, sinó a les illes Canàries. Es tracta d’un turista alemany de viatge a l’illa de La Gomera i aïllat des de dimecres a la tarda en un centre hospitalari.

El positiu s’ha produït en un grup de cinc persones que ja estaven en observació després que se sabés que dues d’elles havien estat en contacte a Alemanya amb un pacient diagnosticat d’infecció pel coronavirus. Seria, doncs –a l’espera que el ministeri de Sanitat aporti més informació–, un altre cas de contagi fora del territori xinès. Segons informaven ahir els mitjans canaris, les persones en observació no presentaven problemes respiratoris greus i seguien controlades amb pocs símptomes.

Per avui està prevista una nova reunió ministerial d’avaluació i seguiment del coronavirus, presidida pel mateix titular de Sanitat, Salvador Illa, i posteriorment hi haurà una compareixença per donar més detalls sobre el cas. Justament ahir, el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, feia una crida a rebaixar l’estat d’alarma i descartava de moment imposar restriccions pel brot, a diferència d’Itàlia i en la línia que està mantenint la Comissió Europea. Segons el seu parer, l’epidèmia presentava “els primers símptomes de començar a remetre”. Amb tot, Simón –abans de conèixer el cas de La Gomera– ja va admetre que hi havia possibilitats que s’acabés detectant algun pacient contagiat a l’Estat, però va considerar que es tractaria de casos aïllats amb una clara relació amb l’epicentre del brot, a Wuhan, i que “si hi ha transmissió serà de manera molt controlada”.

Arribada dels repatriats

El primer cas positiu a Espanya coincideix amb l’arribada a Madrid d’una vintena d’espanyols repatriats des de la Xina. Cap d’ells presentava ahir símptomes de la malaltia i havien passat satisfactòriament els testos realitzats tant abans de pujar a l’avió a Wuhan, com també a l’escala a Londres i en l’arribada a Madrid. Amb tot, passaran els pròxims 14 dies confinats en una planta de l’hospital militar Gómez Ulla, situat al barri obrer de Carabanchel. S’acaba així un llarg periple de viatge per poder ser evacuats de la ciutat aïllada pel brot de coronavirus, que ja ha deixat més de 200 víctimes mortals.

Després de més de 30 hores de viatge i una setmana prèvia d’aïllats, aterraven a última hora de la tarda d’ahir a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) i poc després se’ls conduïa en un autobús custodiat per la policia fins a l’hospital Gómez Ulla. Durant l’escala a Londres, la seguretat no els va ni deixar baixar de l’avió. Tres metges i una infermera espanyols agafaven el relleu a les autoritats britàniques, que els agraïen sobretot “l’extraordinària paciència”. És el que també els caldrà a partir d’ara. Tot i que cap té símptomes de contagi i tots estan bé de salut –si haguessin tingut febre s’haurien hagut de quedar a la Xina–, no podran sortir de la planta 17 de l’hospital.

“S’ha acabat el malson”, exclamava a l’agència Efe Mónica Nicolás, dona del sevillà Manuel Vela, després de saber que havien pogut sortir de la Xina. La sensació entre els familiars era, sobretot, d’alleujament, per saber que ja els tenen per fi camí cap a casa. “El primer que farem quan pugui sortir de l’hospital és anar a un bon restaurant”, afegia a la COPE Elena Abreu, dona del coordinador de porters de futbol del Wuhan Shangwen Three Towns. La majoria de repatriats han passat l’última setmana de quarantena junts a Wuhan perquè treballen al mateix equip de futbol i viuen al mateix bloc de pisos. En els últims dies el menjar ja era escàs perquè tenien por de sortir al carrer. Ara esperen poder estar ben aviat amb les seves famílies.

No caldran escafandres ni grans vestits protectors. El govern espanyol recordava dijous que, a diferència de la crisi de l’Ebola, s’està parlant en tot moment de persones “sanes” que no han donat positiu en cap test. Se’ls va prendre la temperatura abans de marxar de la Xina i cap superava els 37 graus, tampoc han donat positiu a Londres i també se’ls ha fet una nova anàlisi tot just arribar a la base de Torrejón de Ardoz. Un cop es descarti per complet algun contagi, està previst que els familiars els puguin visitar al Gómez Ulla. Primer es parlava de posar un vidre al mig, però les autoritats apuntaven ahir que potser n’hi hauria prou amb una mascareta i uns guants, a l’espera d’acabar de definir del tot el protocol.

Casos en observació

L’Hospital Gómez Ulla té una planta, la 22, inaugurada el 2015, un any després del primer contagi per Ebola a Espanya, per a malalties altament infeccioses. Però de moment els repatriats passaran la quarantena cinc plantes per sota, en unes instal·lacions més diàfanes, on s’ha habilitat també un espai de joc per als dos nens provinents de Wuhan, un dels quals només té mesos.

Entre els repatriats hi ha dos periodistes que col·laboren per a El País i El Mundo, que han relatat els últims dies de l’epicentre del coronavirus, així com un ciutadà polonès resident a Espanya i una ciutadana xinesa casada amb un espanyol que està embarassada. Ha sigut l’única dona del país asiàtic que finalment ha aconseguit pujar a l’avió. A la resta de parelles mixtes, la Xina ha negat la sortida del país als seus ciutadans.