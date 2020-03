El Covid-19 foragita els francesos de les urnes

Una mare estira d’una revolada un dels seus dos fills mentre li demana que no s’acosti tant a l’home que té davant mentre fan cua. Com ells, una desena de persones esperaven ahir al migdia el seu torn per poder votar a l’Escola General Lasalle del districte 19 de París. Tots respectaven una de les consignes del govern francès per votar en aquestes eleccions municipals tan particulars: mantenir almenys un metre de distància entre els uns i els altres.

En plena crisi sanitària pel Covid-19, França va celebrar ahir la primera volta de les eleccions municipals amb un rècord d’abstenció històric en aquests comicis: entre un 53,5% i un 56% dels electors no van votar. Una caiguda vertiginosa d’uns 20 punts en relació als resultats d’ara fa sis anys, quan l’índex d’abstenció va ser de 36,45%. A París, l’actual alcaldessa, la socialista Anne Hidalgo, va obtenir un 30,2% dels vots, seguida per la conservadora Rachida Dati (22%) i la macronista Agnès Buzyn (17,6%), segons sondejos a peu d’urna. Amb tot, l’ajornament de la segona volta prevista per al pròxim diumenge és una opció que ja hi ha actualment sobre la taula. Si aquesta opció tirés endavant, les votacions d’aquest diumenge no servirien de res perquè serien caduques -només hi pot haver una setmana de diferència entre la primera i la segona volta- i, per tant, s’hauria de tornar a votar dues vegades.

La flagrant contradicció

Una de les lectures que es poden fer d’aquest flagrant abstencionisme és el missatge contradictori que el govern va donar la vigília dels comicis en relació amb l’actual crisi sanitària. En resum, l’executiu presidit per Emmanuel Macron va anunciar el tancament, entre d’altres, de restaurants, bars, cinemes i teatres fins a nou avís per evitar la propagació dels contagis. A més, va demanar als ciutadans que es quedessin a casa en la mesura del possible, però per contra va garantir als francesos que podien anar a votar.

“És escandalós que ho tanquin tot però que no anul·lin aquests comicis. Com volen que la gent es prengui seriosament el missatge de responsabilització que va voler donar el primer ministre?”, s’indignava la Leila, una ferma electora que ahir es va quedar a casa. “Espero que una majoria faci com jo i que els resultats es posin en entredit per la situació i l’índex d’abstenció”.

De fet, després de les noves restriccions anunciades dissabte, presidents de diverses regions franceses van demanar que s’anul·lés l’escrutini. Altres veus rellevants, com la de Rémi Salomon, president de la comissió mèdica de l’Assistència Pública - Hospitals de París (complex constituït per 39 hospitals), van demanar explícitament als francesos que no anessin a votar.

Si bé la majoria de l’electorat va abstenir-se, aquells que van decidir anar als col·legis van fer-ho amb relativa tranquil·litat. “Hi ha més probabilitats de no respectar la distància recomanada d’un metre anant a comprar el pa que aquí”, explicava el Pierre, que també va votar al Col·legi General Lasalle del nord-est de la capital francesa. “Donem prioritat a les persones grans i els minusvàlids. Els fem passar davant de tothom”, detallava el personal d’aquest centre, alguns amb guants d’un sol ús i mascaretes. La jornada en aquest col·legi va transcórrer amb normalitat més enllà de les mesures d’higiene extraordinàries.

“Si no venim a votar, d’altres sí que ho faran. Volem exercir el nostre dret a vot”, explicava un pare de família. Ell i la seva parella aniran a votar a la segona volta si no s’ajorna. “Si hi ha una abstenció molt forta potser decidiran anul·lar-ho, no?”

Mesures higièniques

Com estava previst, un flascó de gel hidroalcohòlic estava a disposició dels electors perquè es rentessin les mans. En un altre col·legi del districte 19, un agent no donava opció: obligava cortesament tothom a rentar-se les mans en un lavabo. També es van enganxar diverses marques a terra per assenyalar el trajecte que havien de seguir els electors i respectar les distàncies. A més, totes les portes estaven obertes perquè ningú les hagués de tocar i la gran majoria dels electors van portar bolígraf de casa.

Una altra de les problemàtiques d’ahir va ser el recompte de vots. Amb l’acceleració de la propagació del virus, moltes persones es van negar a assistir-hi. A primera hora de la tarda, el personal del col·legi on va anar a votar el Guillaume, al districte 17, buscaven ansiosament voluntaris per al recompte de vots al final del dia. La llei electoral exigeix que el recompte tingui lloc en públic, en presència dels membres de la mesa, dels delegats dels candidats i d’electors voluntaris. De fet, són els últims els que efectuen el recompte. Sigui dit de passada que milers de parisencs van envair diversos parcs i jardins ahir per aprofitar una jornada assolellada que no veien des de feia setmanes. Una actitud criticada per molts en un context tan delicat: segons l’últim balanç del ministeri de Salut, 120 persones han mort i 5.400 s’han contagiat del coronavirus.