Tensió entre la Xina i Austràlia per la investigació sobre el covid-19

La pandèmia ha tensionat les relacions diplomàtiques entre la Xina i els Estats Units, però també les del gegant asiàtic i Austràlia. El primer ministre australià, Scott Morrison, vol una investigació independent que identifiqui quin és l'origen del coronavirus, quines estratègies es van prendre per combatre'l i com es va compartir la informació sobre la seva expansió. La posició d'Austràlia ha fet enfadar la Xina, el seu principal soci comercial, que hi veu un atac directe a la seva gestió i que ha amenaçat amb boicotejar les exportacions australianes.

Des que el govern australià va expressar la seva intenció de demanar una investigació, els retrets i les amenaces entre Canberra i Pequín no han deixat de créixer. Aquest dimecres les malmeses relacions entre tots dos països han viscut un nou capítol després que Morrison es reafirmés en la necessitat d'una investigació. "Evidentment que continuarem demanant una acció que és molt raonable i assenyada", ha assegurat el primer ministre. "Aquest virus s'ha endut 200.000 vides arreu del món i ha aturat l'economia global. Les implicacions i els impactes són extraordinaris", ha argumentat.

Amb la seva petició, Morrison s'alinea amb els Estats Units i Donald Trump, que durant els últims dies ha intensificat els seus atacs a la Xina apuntant la possibilitat d'exigir compensacions econòmiques al règim de Xi Jinping.

Pressions econòmiques

Les declaracions d'avui de Morrison coincidien amb un comunicat de l'ambaixada xinesa a Austràlia en què acusava el govern de Canberra de posar en pràctica "trucs mesquins" després que es fessin públics detalls d'una trucada entre la secretaria del departament d'Afers Exteriors i Comerç d'Austràlia, Frances Adamson, i l'ambaixador xinès, Cheng Jingye.

La trucada d'Adamson tenia com a objectiu demanar explicacions per una entrevista de Cheng a The Australian Financial Review en què assegurava que els xinesos podrien reaccionar a les intencions australianes donant l'esquena als seus productes i universitats. Per al govern de Cranberra l'argument és un intent d'"extorsió econòmica".

"Potser la gent es preguntarà: «¿Per què haig de beure vi australià o menjar vedella australiana?»", assegurava Cheng en l'entrevista. L’ambaixador també plantejava la possibilitat que Austràlia deixés de ser un destí turístic i educatiu atractiu per als xinesos. "Potser els pares dels estudiants dubtaran de si aquest lloc, que no és tan acollidor o fins i tot és hostil, és el millor per enviar els seus fills", va rematar.

El cap de l'oficina del Tresor, Josh Frydenberg, ha respost aquest dimecres a l'ambaixador, a la cadena local de televisió Sky News, que Austràlia "no es doblegarà davant una extorsió econòmica, seguirà defensant l'interès nacional australià i no negociarà resultats sanitaris per resultats econòmics".

La Xina és el primer soci comercial d'Austràlia. Durant l'exercici 2018-2019 el seu intercanvi bilateral va ser de 235.000 millones dòlars australians (141.615 millones de euros), una xifra que va suposar un increment del 20,5% respecte al període anterior. La Xina és el principal comprador estranger dels productes agrícoles i pesquers d'Austràlia, però també la principal font d'estudiants internacionals que arriben a l'illa d'Oceania. A més, els xinesos representen el segon grup més important en nombre de turistes que visiten Austràlia.

En l'escalada de tensió entre tots dos països també hi han jugat un paper important els mitjans afins al règim xinès. Hu Xijin, director del diari Global Times, deia aquesta setmana a la xarxa social Weibo: "Austràlia sempre està allà, creant problemes. És una mica com un xiclet enganxat a la sola de les sabates de la Xina. A vegades necessites trobar una pedra per fregar-les i treure'l".