Crida a la calma de la UE davant el coronavirus: "Tot està sota control"

La Unió Europea envia un missatge de calma davant l'evolució del coronavirus. Aquest dijous els ministres de Sanitat de la Unió Europea es reuniran a Brussel·les per enviar un missatge de calma i tranquil·litat. "Tot està sota control", ha explicat aquest dimecres una font comunitària. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) també ha volgut transmetre aquesta idea i ha apostat per la solidaritat i per treballar junts per trobar una vacuna com més aviat millor contra l'epidèmia.

Les primeres proves de la vacuna encara podrien tardar a fer-se "entre quatre i cinc mesos", segons ha detallat Soumya Swaminathan, científica en cap de l'OMS, al final de la reunió d'experts que s'ha dut a terme a Ginebra durant els dos últims dies. Si les proves es fan amb èxit, l'ús generalitzat de la vacuna seria possible al cap de 12 o 18 mesos.

Els vint-i-set ministres van agendar una trobada d'urgència per aquesta setmana per demostrar coordinació a la qual assistirà el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa. El missatge de calma també anava destinat a l'impacte que està tenint el cas sobre esdeveniments com el Mobile World Congress, però ha arribat tard perquè ja se n'ha anunciat la cancel·lació.

Després d'una reunió de ministres i representants de la Comissió Europea per videoconferència la setmana passada, els diplomàtics europeus han treballat els últims dies sobre l'esborrany d'una declaració política que bàsicament busca ser una crida a la calma davant l'alerta creixent per l'evolució de l'epidèmia del coronavirus. Aquest primer missatge de tranquil·litat ha arribat justament pocs minuts abans que es conegués la cancel·lació del Mobile World Congress de Barcelona. Tot i això, les mateixes fonts insistien en demanar calma també per al congrés de telefonia mòbil abans de coneixe'n l'anul·lació: "No hi ha pànic, ni crisi, i no s'haurien de fer servir aquestes paraules".

Fins ara, la Unió Europea havia activat els mecanismes de coordinació des de les agències europees i sistema d'alerta que han permès finançar, per exemple, la repatriació d'europeus que es trobaven a la zona de Wuhan, un mecanisme que va activar França. Però les competències en l'àmbit de la salut pública són principalment dels estats membres. Per això, l'altre gran objectiu de la trobada de dijous és establir les bases per a una bona coordinació entre tots els estats i actors implicats.

Els ministres de salut demostraran demà que la UE es manté "atenta però calmada" i disposada a prendre mesures de manera conjunta si són necessàries. Aquestes mesures a escala europea són principalment les de compartir informació clau per a la salut pública, assegurar que tots els punts d'entrada a la Unió Europea tenen les guies necessàries per gestionar de manera correcta les possibles entrades de persones amb risc de contagi sense generar pànic i sense vulnerar el dret a la lliure circulació. També es volen assegurar que el personal sanitari i hospitalari d'arreu del territori europeu compta amb la formació, informació i equipament necessaris.

A part d'aquests missatges de caire més polític, la Comissió Europea també va activar 10 milions d'euros del seu programa de recerca i innovació per a propostes de recerca sobre el coronavirus per contribuir no només a la recerca de la seva prevenció, sinó també per poder donar una resposta en clau de salut pública adequada.