Crides al multilateralisme i a la defensa de l'OMS en la videotrucada de líders del G-7

Els líders de les institucions europees han fet una crida al multilateralisme per combatre la pandèmia i la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha defensat el paper de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) durant la videoconferència celebrada aquest dijous pels líders del G-7 (els Estats Units, el Regne Unit, França, Alemanya, el Japó, Itàlia, el Canadà i també la Unió Europea), una trobada marcada per la decisió recent del president dels EUA, Donald Trump, de congelar l'aportació del seu país a l'OMS, l'organització de l'ONU que gestiona la resposta al covid-19.

La trobada del G-7, de fet, s'ha realitzat a petició del mateix Trump. En un comunicat posterior de la Casa Blanca, l'administració nord-americana assegurava que els líders del G-7 "han demanat una revissió detallada i un procés de reforma" de l'OMS. "Els líders reconeixen que les nacions del G-7 contribueixen anualment amb més de 100.000 milions de dòlars a l'OMS i bona part de la conversa s'ha centrat en la falta de transparència i la mala gestió de la pandèmia de l'OMS", diu el comunicat de la Casa Blanca.

En canvi, el comunicat de la cancelleria alemanya assegurava que Angela Merkel havia expressat el seu suport a l'OMS durant la reunió i havia defensat l'important paper que té aquest organisme en la resposta a la pandèmia. "La cancellera alemanya ha posat en relleu que la pandèmia només es pot vèncer amb una resposta internacional forta i coordinada", deia el comunicat del seu portaveu.

També la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, que han participat en la trobada, han remarcat que "el G-7 haurà de liderar els esforços globals per construir el món postcoronavirus, amb una forta cooperació amb les organitzacions internacionals existents i amb el multilateralisme al cor de la seva acció", segons el comunicat europeu posterior a la reunió, que no esmentava en cap moment l'OMS.

Per la seva banda, el govern canadenc de Justin Trudeau ha explicat que tots els líders del G-7 s'han compromès a fer tot el que calgui per assegurar que les economies es recuperin després d'aquesta crisi. En roda de premsa després de la reunió, Trudeau no ha respost clarament quan se li ha preguntat si havien pressionat Donald Trump perquè canviï la decisió de retirar fons a l'OMS.

"Cal una coordinació internacional i l'OMS és una part important d'aquesta col·laboració i coordinació. Reconeixem que s'han fet preguntes però al meteix temps és realment important que estiguem coordinats mentre passem aquesta crisi", ha respost.