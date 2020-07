La NASA llança amb èxit el 'rover' Perserverance en direcció a Mart

El nou rover de la NASA, el Perseverance, s¡ha enlairat de camí cap a Mart exactament a les 7.50 del matí als Estats Units, les 13.50 hores a Catalunya, tal com estava previst. L'objectiu d'aquesta nova missió espacial nord-americana és trobar restes de microorganismes que poden haver viscut en el planeta vermell fa milions d'anys. El Perseverance, a més, hi porta un helicòpter que pretén ser el primer aparell que sobrevola la superfície de Mart per prendre imatges més de prop.

El llançament s'ha produït amb èxit des de Cap Canaveral i la nau s'ha separat del motor d'enlairament (el Booster Engine) quan portava 4 minuts i 38 segons en l'aire, de camí primer cap a l'òrbita terrestre i després cap a Mart. Després d'una imatge en directe des del rover amb la Terra de fons, el directe de la NASA ha passat a una recreació de la nau volant basada en les dades que envia l'aparell.

Està previst que el viatge cap a Mart duri uns set mesos i la nau aterri al planeta vermell a finals de febrer de 2021.

Una altre dels aparells que porta el Perseverance a Mart és una nova tecnologia que intentarà treure oxigen de l'atmosfera de Mart, separant el CO2 que conforma la major part d'aquella atmosfera per extreure'n l'oxigen. Un experiment que serà clau per a possibles futures missions tripulades a Mart.

La missió de la NASA és la tercera que s'enlaira aquest estiu en direcció cap a Mart aprofitant la finestra de temps en què aquell planeta està més a prop de la Terra. En les últimes setmanes, els Emirats Àrabs units han enviat una sonda interplanetària, la primera d'un país àrab, per orbitar Mart, i la setmana passada va ser la Xina que va enviar la seva nau, Tianwen-1, que també pretén aterrar al planeta vermell.