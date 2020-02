David Cameron i el guardaespatlles que es va deixar la pistola al lavabo de l'avió

David Cameron, que d'acord amb una enquesta feta entre acadèmics el 2018 és el pitjor primer ministre de la història del Regne Unit des de la Segona Guerra Mundial fins a l'arribada de Theresa May a Downing Street, ha tornat a l'actualitat britànica les últimes 24 hores. Dos fets l'han rescatat dels llimbs a què es va condemnar ell mateix després de convocar, i perdre, el referèndum del Brexit.

El primer l'afecta d'esquillada i és motiu d'una certa vergonya per a Scotland Yard; el segon posa en dubte el compromís del govern de Boris Johnson amb el canvi climàtic i projecta una ombra de dubte sobre l'èxit de la cimera de Glasgow, la COP26, que patrocina l'Organització de les Nacions Unides i que s'ha de celebrar el novembre que ve a la ciutat escocesa.

Segons ha informat aquest dimarts a la nit el diari britànic Daily Mail, un dels policies que escortava dilluns passat l'ex primer ministre en un viatge de Nova York a Londres està investigat pel departament d'afers interns de Scotland Yard per haver-se descuidat al lavabo de l'avió la seva arma reglamentària, una Glock 17, 9 mm.

La pistola estava carregada quan un altre passatger la va trobar moments abans d'enlairar-se l'avió. La va lliurar al personal de la tripulació, però l'incident va obligar a retardar l'enlairament una hora perquè un dels passatgers que havia vist l'altre passejant per l'avió amb la pistola (la portava a un auxiliar de vol) no va voler acceptar la versió del comandant, segons la qual els guardaespatlles estan autoritzats a portar armes fins i tot durant el vol.

A més de la Glock 17, habitual en les forces de seguretat britàniques, el passatger va trobar al lavabo el passaport de Cameron i el del guardaespatlles. En un comunicat oficial, la policia metropolitana de Londres ha dit: "Som conscients de l'incident en un vol al Regne Unit el 3 de febrer. L'oficial implicat ha estat retirat de les tasques operatives. S'està duent a terme una investigació interna".

Es busca president per a la cimera del clima

D'altra banda, aquest dimarts a la nit el Daily Telegraph va informar que David Cameron ha refusat l'oferiment del primer ministre, Boris Johnson, de presidir la cimera de Nacions Unides sobre el canvi climàtic que tindrà lloc a Glasgow el novembre que ve. Divendres de la setmana passada, la fins llavors presidenta, la secretària d'estat de Medi Ambient, Claire O'Neill, va ser rellevada del càrrec.

La presentació de la cimera, aquest dimarts, i els preparatius del govern Johnson per dur-la a terme han estat posats en entredit per O'Neill, amb crítiques molt dures al govern, especialment a Johnson. Des de l'acomiadament de la secretària d'estat, el govern ha buscat un figura de prestigi per donar rellevància a la conferència. Però ni Cameron ni tampoc l'exlíder conservador William Hague han acceptat el repte. La COP26 ha començat, sens dubte, amb mal peu.