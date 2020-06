Declaren l'emergència en una ciutat dels EUA perquè Trump hi farà un míting amb 20.000 persones

És igual que estiguem enmig d'una pandèmia i que la mort de l'afroamericà George Floyd a mans de la policia hagi incendiat de protestes els Estats Units durant les últimes setmanes. El president nord-americà, Donald Trump, es proposa fer aquest dissabte el seu primer míting electoral des de l'inici del confinament del país a la ciutat de Tulsa, a l'estat d'Oklahoma, al qual es preveu que assisteixin gairebé 20.000 persones en un estadi cobert on no hi haurà distància física de seguretat per evitar possibles contagis.

L'elecció de la ciutat del míting tampoc no és intranscendent: Tulsa va ser escenari d'un dels actes més violents contra la comunitat afroamericana des de l'abolició de l'esclavitud: grups de blancs van atacar un barri negre i hi van destrossar unes 1.200 cases. Trump fins i tot pretenia celebrar el míting aquest divendres, en què es commemora el Juneteenth, la festivitat de l'emancipació dels afroamericans als Estats Units. Finalment, però, va donar el seu braç a tòrcer i va decidir fer-lo aquest dissabte.

Als assistents al míting no se'ls exigirà respectar la distància física de seguretat ni utilitzar mascareta. Això sí, abans d'entrar al recinte se'ls prendrà la temperatura, se'ls donarà gel hidroalcohòlic i se'ls regalarà una mascareta, que podran fer servir si així ho desitgen. També hauran de signar un document per eximir el president de tota culpa en cas que caiguin malalts. Pel coronavirus, s'entén.

Però la pandèmia no és l'única amenaça. Es preveuen protestes a la ciutat per la visita de Trump, fins al punt que l'alcaldia de Tulsa ha imposat un toc de queda nocturn que afecta els voltants de l'estadi on tindrà lloc el míting. La mesura s'aplicarà tant aquest divendres com dissabte entre les deu de la nit i les sis del matí.

De fet, l'alcalde de Tulsa, el republicà George T. Bynum, fins i tot ha declarat una "emergència civil" a la ciutat, perquè, ha argumentat, "persones de grups organitzats que han estat involucrats en comportaments destructius i violents en altres estats planegen viatjar a Tulsa per causar disturbis prop del lloc del míting". El departament de policia ha qualificat el polèmic acte electoral d'"esdeveniment sense precedents a la ciutat de Tulsa".

Lluny de calmar els ànims, Trump ha afegit més llenya al foc aquest divendres amb un missatge a Twitter amb què sembla amenaçar els que es manifestin contra la seva visita a Tulsa. La piulada diu: "Qualssevol manifestants, anarquistes, agitadors, saquejadors o individus de mala vida que vingueu a Oklahoma, entengueu que no sereu tractats com ho vau ser a Nova York, Seattle o Minneapolis. Serà una escena molt diferent!" A les tres ciutats que Trump esmenta es van permetre les protestes arran de la mort de George Floyd.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene!