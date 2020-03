Del brot de Wuhan al confinament d’Europa: cronologia d’una pandèmia

La Xina encara busca el seu pacient zero. Informes del govern xinès als quals ha tingut accés el diari South China Morning Post diuen que podria ser un home de 55 anys que va ser atès el 17 de novembre a Hubei amb neumònia, tot i que no s’ha sabut fins molt més tard. Metges xinesos que busquen l’origen del brot han identificat 266 persones que s’haurien infectat ja el 2019, segons el diari, però fins a finals de desembre no es va detectar que es tractava d’un coronavirus nou. Tot i que no va saltar als mitjans fins força després, el dia 31 de desembre la Xina ja va informar l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que hi havia diversos casos de neumònia d’origen desconegut a Wuhan, una ciutat d’11 milions d’habitants. L’endemà ja es va tancar el mercat on es venen animals vius per menjar (com en molts d’altres al país) origen del brot.

Poc després les autoritats del país van aïllar el genoma del nou virus i l’11 de gener hi va haver la primera mort, però no es van començar a prendre mesures fins al 23 de gener, quan ja havia traspassat fronteres i l’OMS ja s’havia reunit d’urgència. Amb 570 casos a la Xina (10 a fora) i 17 morts, el govern xinès va decretar el confinament de Wuhan i va cancel·lar l’Any Nou Xinès. Però aleshores ja hi havia 5 milions de persones que havien sortit de la ciutat per visitar familiars en altres llocs de la Xina amb motiu de les festes. Veus crítiques diuen que es va actuar massa tard, a més de la poca transparència a l’inici del brot. El 25 de gener (14 dies després del primer mort), Xi Jinping va prémer l’accelerador i va confinar 56 milions de persones, tota la província de Hubei. Llavors tenia 1.300 casos i 41 morts. Itàlia tenia 6.300 casos i 366 morts quan va confinar 16 milions de persones en 14 províncies afectades, 17 dies després del primer mort.

Ara el Covid-19 és una pandèmia, diu l’OMS, però a la Xina recula. Només queda esperar que la cronologia del virus no s’allargui i que les mesures copiades de la Xina permetin a Europa superar aviat el pic de l’epidèmia.