Delphine, la nova princesa belga, ofereix el seu nou cognom a finalitats benèfiques

L'artista belga Delphine Boël, nascuda d'una relació extramatrimonial del rei Albert II i que dijous passat, 1 d'octubre, va ser designada oficialment com a princesa de Bèlgica, es va mostrar disposada aquest dilluns a fer servir el cognom del seu pare, de Saxònia-Coburg i Gotha, amb finalitats benèfiques. "Encara seré Delphine", va explicar la filla biològica d'Albert II sobre el seu nom artístic, durant la seva compareixença en una roda de premsa en la qual va aparèixer al costat del seu equip d'advocats, format per Marc Uyttendaele, Yves-Henri Leleu i Alain De Jonge. La filla biològica de l'emèrit belga va aclarir que no anirà "pel carrer" demanant que li diguin princesa, però que, "si alguna organització benèfica o alguna associació ho necessita o creu que pot ajudar fer servir el nom", estarà "feliç de fer-ho".

L'artista va ser designada dijous passat oficialment com a princesa de Bèlgica, després de la decisió adoptada per un jutjat de Brussel·les que examinava la petició de reconeixement de la paternitat del monarca, de manera que va adoptar el cognom del seu pare, de Saxònia-Coburg i Gotha. La fins ara coneguda com a Boël va manifestar que, després d'aquest reconeixement, serà "la mateixa de sempre". "Seguiré amb la meva professió artística", va sentenciar la nova princesa belga, que va afegir que va sentir "alleujament" després de conèixer la decisió judicial i que a partir d'ara serà "molt més feliç i molt més lliure".

L'artista va reconèixer que els seus fills, Josephine i Oscar, que també es converteixen en princesa i príncep i hauran de rebre el tractament de la seva altesa reial, "han intentat escriure sovint" al seu avi biològic sense obtenir resposta. Per aquest motiu diu que no els demanarà que s'hi posin en contacte. "No vull que s'enduguin una decepció", ha apuntat.

La nova princesa de Saxònia-Coburg i Gotha va explicar que el més dur del procés ha sigut esperar, i que es va arribar a sentir com si estigués "permanentment en un camp de batalla, en una guerra", vivint "una mena de vida antinatural". Així mateix, ha admès que "estaria encantada" d'assistir a un acte oficial si hi fos convidada "amb amabilitat" i si la família reial li donés la benvinguda, "però hauria de ser perquè ells volen", va afegir, "no perquè hi estiguin obligats".

L'artista, que va néixer a Brussel·les el 1968, va presentar el 2013 la seva primera demanda de paternitat a Albert II, encara que la seva existència havia sortit a la llum el 1999 com a conseqüència de la publicació d'una biografia no autoritzada de la reina Paola. La Cort d'Apel·lació de Brussel·les va ordenar el maig del 2019 a l'antic monarca, de 86 anys, que es fes una prova d'ADN per confrontar la informació genètica amb la de Delphine. Finalment, Albert II va confirmar el 27 de gener passat que els resultats del test d'ADN a què es va sotmetre per ordre de la justícia mostraven que és el pare biològic de l'artista.