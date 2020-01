Demostració de força dels defensors de les armes als Estats Units

Mirant al seu voltant, Nick Ignacio es meravella. "¿Podeu creure-us el que veieu? Tothom és lliure!", celebra. Al voltant el que es veu és desenes d'individus i grups que deambulen amb armes d'assalt penjades a l'espatlla, fusells com l'AR-15 amb els quals s'han comès algunes de les pitjors massacres dels Estats Units. La llibertat d'Ignacio és la de que tothom pugui disposar d'una arma. Com a molt, prohibiria que un ciutadà pugui disposar d'"un tanc d'artilleria amb el qual disparar bombes nuclears". És la mesura més "raonable" que aporta. Totes les que impliquin algun control en l'accés dels ciutadans a les armes seria coartar la seva llibertat. "Els Estats Units no tenen un problema d'armes, tenen un problema de violència", conclou.

Nick Ignacio és un dels milers de defensors de les armes que es van acostar dilluns fins al Capitoli de Richmond, a Virgínia. Milers, però no desenes de milers, que és el que aspiraven a convocar els organitzadors d'una jornada de protesta contra les mesures de control que proposa la majoria demòcrata a les dues cambres estatals.

Els demòcrates no disposaven del control de Congrés estatal des de feia més de dues dècades i ho van aconseguir al novembre després d'una campanya en la qual van prometre legislar en matèria d'armes de foc. Tota una ofensa per a qui les estimen i viuen en un dels estats més permissius de país, on es troba la seu de l'Associació Nacional del Rifle. Virgínia també ha viscut alguns dels pitjors tirotejos de les últimes dècades. Fins a 33 persones van morir el 2007 a la massacre de la Universitat de Virgínia Tech. El maig de l'any passat, 12 van caure abatudes en un edifici municipal de Virgínia Beach.

Les mesures proposades pels legisladors demòcrates encara no estan aprovades i són passos modestos que busquen una certa regulació, però associacions de defensa de la segona esmena, com la convocant Lliga de Defensa dels Ciutadans de Virgínia, es van començar a mobilitzar immediatament després de les eleccions. Els demòcrates proposen que sigui obligatòria la revisió d'antecedents de les persones que vulguin comprar o rebre una arma. També limitar el nombre mensual de compres d'armament i prohibir-les en determinats esdeveniments i espais públics.

Però per al JD, que té 23 anys i porta una AK-47, es tracta d'un assalt als seus drets. No recorda gaire bé quines lleis s'estan debatent –"M'has enxampat amb la guàrdia baixa", confessa-, però assegura que lluita pels seus drets i per la seva vida, "com han fet a Hong Kong i a Veneçuela". A la pregunta de per què vol una arma tan poderosa, respon: "Perquè puc tenir-la". Que els policies vagin armats i a ell no l'hi permetessin seria un greuge comparatiu. "Per què la vida dels policies val més que la meva?", es pregunta.

Davant de la que s'endevinava com una jornada d'alt risc, el governador de Virgínia, el demòcrata Ralph Northam, va declarar l'estat d'emergència després que es detectés "l'amenaça d'assalt a la nostra capital de grups de milícies armades". Dijous passat l'FBI va anunciar la detenció a l'estat veí de Maryland de tres integrants d'un grup de supremacistes blancs que es disposava a anar a Richmond.

Tres membres de l'organització, anomenada The Base (traducció a l'anglès d'Al-Qaida), van ser arrestats també a Geòrgia. Un congressista demòcrata va passar la jornada amagat en una localització indeterminada després d'haver rebut diverses amenaces de mort. Amb el record dels enfrontaments de l'estiu de 2017 a Charlottesville entre supremacistes blancs i antifeixistes, que van costar la vida a una persona, la suspensió d'una contramanifestació va reduir la tensió de la jornada.

L'excitada resposta a les mesures proposades pels demòcrates assenyala no només la divisió entre amants de les armes i defensors de més control, sinó també la cada vegada més gran distància entre el món rural i l'urbà. Desenes de comtats de Virgínia s'han declarat preventivament com a "santuaris de la segona esmena" i han promès que no compliran la nova legislació quan s'aprovi. Si l'apliquessin, deixarien potser sense el seu passatemps preferit el Mike i la Sally, que munten a casa els seus propis fusells d'assalt. "La primera vegada pots trigar una hora a muntar-los –explica ell–. Però un cop li agafes el truc, és bufar i fer ampolles".