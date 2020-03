Deneguen per segon cop la petició d'asil a la jove de l'Iran retinguda a l'aeroport del Prat

Les opcions s'estan acabant per a N.F., l'estudiant de 26 anys que el 10 de febrer va fugir de l'Iran i des d'aleshores està detinguda a l'aeroport del Prat. La noia ha demanat protecció internacional a Espanya al·legant que el règim iranià la busca per la seva participació a les protestes del novembre, però les autoritats espanyoles no consideren prou fonamentada la seva història i li han denegat per segon cop la petició d'asil. En les pròximes hores els seus advocats demanaran que es reexamini aquesta negativa, però si l'Oficina d'Asil i Refugi del ministeri de l'Interior no canvia de postura, la noia pot ser deportada a l'Iran en les pròximes hores.

Les autoritats espanyoles basen la denegació de l'asil en el fet que la seva història és "inversemblant o incoherent", segons el document a què ha tingut accés l'ARA. Consideren que la noia no ha pogut acreditar suficientment la seva participació en les manifestacions del novembre i dubten de l'autenticitat d'una sentència aportada per la jove en què la Fiscalia demana la "pena màxima" per diversos delictes contra la República Islàmica. La noia ha aportat també un document pel qual la policia la cita a declarar en un jutjat per una denúncia contra ella, però per les autoritats espanyoles també és insuficient perquè no ha explicat qui era el denunciant. També desconfien pel fet que en un primer moment la noia va al·legar que s'havia convertit al cristianisme.

El destí que espera a la jove si és deportada és una detenció segura. "Si la deporten, serà detinguda a l'aeroport i l'empresonaran i la castigaran físicament per haver demanat asil, cosa que es considera un insult a la República Islàmica", explica l'escriptora i opositora iraniana Nazanin Armanian, que fa trenta anys va passar per una situació semblant quan va demanar asil a Espanya i també va estar a punt de ser deportada.

Context de forta repressió