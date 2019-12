Denuncien Espanya al Tribunal Penal Internacional pels crims de guerra al Iemen

Enfonsat en una brutal guerra des del 2015, el Iemen viu la pitjor crisi humanitària del món segons l'ONU. Milers de civils han estat ferits i assassinats en els bombardejos, i milions pateixen desnutrició i epidèmies a causa del setge. Tots els bàndols estan acusats de greus violacions del dret internacional i d'haver comès atrocitats que podrien constituir crims de guerra. Espanya i altres països europeus que han venut armes a l'Aràbia Saudita i als Emirats Àrabs Units, els països que lideren una coalició àrab que des de fa quatre anys bombardeja el país en defensa del govern derrocat de Sanà, són còmplices d'aquesta barbàrie, segons la denúncia que han presentat davant del Tribunal Penal Internacional de la Haia diverses organitzacions de defensa dels drets humans, entre les quals hi ha el Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

651x366 Restes d'una bomba de fabricació europea en una fàbrica combardejada a Al-Senidar. / MWATANA FOR HUMAN RIGHTS Restes d'una bomba de fabricació europea en una fàbrica combardejada a Al-Senidar. / MWATANA FOR HUMAN RIGHTS

Les entitats denuncien que la coalició liderada pel príncep hereu saudita Mohamed bin Salman "depèn de productes militars fabricats per empreses europees, com els avions de combat Typhoon i Tornado, que són el resultat de produccions conjuntes de diverses empreses europees: BAE, Airbus Defence and Space GmbH (Alemanya), Airbus Defence and Space S.A. (Espanya) i Leonardo per al Typhoon, així com també Leonardo, BAE, Airbus, i Panavia Gmbh (Alemanya) per al Tornado".

Sobre Espanya, reclamen al Tribunal Internacional que investigui les exportacions d'aeronaus militars i peces de recanvi a l'Aràbia Saudita, els Emirats i Egipte des de l'any 2015. En concret, es tracta d'avions d’abastiment de combustible A330 MRTT, fabricats a Getafe, i el caça Eurofighter Typhoon, que es fabrica a Illescas (Toledo). Durant la guerra, i després que arreu del món es coneguessin les atrocitats comeses per l'aviació saudita al Iemen, segons es detalla a la denúncia i com ha documentat Eldiario.es, el primer model ha fet diverses operacions de manteniment a l'aeroport madrileny de Barajas gràcies a un contracte del fabricant amb Iberia Mantenimiento. Totes les exportacions en les quals està implicada la filial espanyola d’Airbus Group, Airbus Defence and Space. "Aquest manteniment és vital per mantenir la flota saudita a l'aire per continuar amb els bombardejos", apunta Linde Bryk, assessora del European Center for Constitutional and Human Rights, una de les entitats que han impulsat la denúncia. La meitat de la flota aèria militar saudita està formada per avions de fabricació europea, i el model fabricat a Espanya ha substituït els avions que carreguen combustible a l'aire que el Congrés dels Estats Units va obligar a deixar a terra.

L'ONG iemenita Mwatana for Human Rights ha documentat sobre el terreny 27 episodis de l'ús d'armes europees –caçabombarders Tornado i Eurofighter i bombes de la sèrie MK– per part de l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units al Iemen. Aquests dos països del Golf estan entre els principals clients de la indústria militar europea i els seus exèrcits han bombardejat barris, mercats, hospitals, escoles i patrimoni cultural. "Sense les armes europees, l'Aràbia Saudita i els Emirats no podrien continuar la guerra com l'estan fent", explica Ali Jameel, investigador de l'entitat iemenita.

Les entitats han presentat una comunicació de més de 350 pàgines a l'oficina del fiscal de la Cort Penal Internacional perquè investigui si els fabricants d'armes europeus i els governs que autoritzen les seves exportacions estan instigant aquests presumptes crims de guerra. El document inclou informació de 26 bombardejos de la coalició contra barris, mercats, escoles i hospitals que "il·lustren un patró de guerra caracteritzat per atacs indiscriminats que causen morts i ferits entre la població i danys en instal·lacions civils". En concret acusen Alemanya, França, Itàlia, Espanya i el Regne Unit d'haver continuat les exportacions d'armes, components i recanvis, a més del manteniment, l'entrenament i els serveis de suport als exèrcits de Riad i Dubai malgrat les denúncies de crims de guerra. Ara l'oficina del fiscal ha de decidir si obre una investigació, però les entitats confien que fins i tot si no ho fa "la possibilitat que hi hagi una investigació penal faci reflexionar els responsables dels fabricants d'armes i els governs que n'autoritzen les exportacions sobre el fet que no poden continuar enviant armament a l'Aràbia Saudita". A més, el fiscal de la Haia, pot convidar les fiscalies nacionals a investigar les empreses i llicències d'armes que estan sota la lupa.

651x366 El barri d'Al-Qaisimi després d'un bombardeig. / MAWATANA FOR HUMAN RIGHTS El barri d'Al-Qaisimi després d'un bombardeig. / MAWATANA FOR HUMAN RIGHTS

El dossier inclou, entre d'altres, fotografies que acrediten la presència de restes de bombes guiades per làser de fabricació europea en barris bombardejats per la coalició liderada per l'Aràbia Saudita. Els impulsors de la denúncia destaquen que no hi ha precedents d'un desafiament d'aquestes característiques als governs i els fabricants d'armes europeus per la seva complicitat en crims de guerra.