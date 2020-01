Descobreixen el túnel de contraban més llarg a la frontera dels EUA i Mèxic

260x366 El túnel il·legal més llarg construït a la frontera dels EUA amb Mèxic, amb 1,3 quilòmetres entre Tijuana i San Diego / US Border Patrol El túnel il·legal més llarg construït a la frontera dels EUA amb Mèxic, amb 1,3 quilòmetres entre Tijuana i San Diego / US Border Patrol

Un túnel d'1,3 quilòmetres de llarg, amb il·luminació, ascensor, sistema de ventilació, raïls i un carret com els que es fan servir a les mines, connectava la ciutat mexicana de Tijuana amb la de San Diego a Califòrnia, als Estats Units. Es tracta del túnel fronterer il·legal més llarg que s'ha descobert a la frontera entre Mèxic i els Estats Units, i això que se n'han trobat centenars des del segle passat i des del 2006 ja són 15 els passadissos descoberts que tenien electricitat i sistemes sofisticats de transport.

"El que fa únic aquest túnel és la seva extensió i que és altament sofisticat. Tot i que no sabem quant de temps es va trigar a construir, òbviament és molt de temps", va dir a Efe el director interí regional d'Investigacions de Seguretat Nacional, Cardell Morant. Per la forta inversió que requereix una construcció com aquesta, se sospita que es tracta d'un túnel de contraban utilitzat per les xarxes de narcotràfic i, de fet, el càrtel de Sinaloa (liderat fins fa poc pel Chapo Guzmán, condemnat a cadena perpètua i empresonat als EUA) és un dels més actius en aquella regió.

"Els càrtels mexicans de la droga es van veure obligats a construir-lo perquè hem augmentat la seguretat" a la frontera, ha remarcat el director de l'Administració Federal contra les Drogues (DEA) a San Diego, John Callery. Però, tanmateix, el túnel és una prova també de les limitacions del mur de Donald Trump a l'hora de frenar les xarxes de narcotràfic.

651x366 Un agent de la patrulla fronterera dels EUA al túnel il·legal més llarg construit a la frontera dels EUA amb Mèxic. / US Border Patroll Un agent de la patrulla fronterera dels EUA al túnel il·legal més llarg construit a la frontera dels EUA amb Mèxic. / US Border Patroll

El túnel està construït a 21 metres de profunditat per sota del mur fronterer i està totalment cablejat amb subministrament elèctric d'alt voltatge i també drenatge. Fa 1,68 metres d'alçada i 62 centímetres d'amplada, però el que més sorprèn és la seva extensió, ja que recorre més d'1,3 quilòmetres, des de Tijuana fins a uns 800 metres a l'oest del port d'Otay Mesa, a San Diego. L'anterior túnel més llarg descobert fins ara, el 2014, feia 904 metres i era també a la zona de San Diego.

El sorprenent passadís va ser descobert l'agost del 2019 pel Grup de Treball de Túnels Fronterers, que fa servir informació d'intel·ligència i tecnològica. Els agents de la patrulla fronterera dels EUA que s'hi van desplaçar van trobar centenars de sacs de sorra que bloquejaven una antiga sortida del túnel en una zona de magatzems d'Otay Mesa. Aquella sortida "es va tornar insostenible per alguna raó i van construir una altre ramal" nou al qual encara li faltava una sortida a l'exterior, explicava el portaveu de la patrulla fronterera Jeff Stephenson.

Quan el van trobar l'agost del 2019, però, el túnel estava inundat i es va haver de drenar tota l'aigua. El passadís és molt a prop del lloc on es trobava el primer túnel fronterer que es va trobar entre els Estats Units i Mèxic, l'any 1993, a uns 500 metres a l'oest del port d'entrada Otay Mesa.

No s'han fet detencions en relació amb el túnel ni s'hi han trobat tampoc drogues, però les autoritats nord-americanes donen per feta la seva vinculació al narcotràfic. "Aquest túnel fa esclatar l'anterior [rècord de llargada]. Mai vam pensar que tinguessin els nassos d'arribar tan lluny, mai no deixen de sorprendre'm", va dir Lance LeNoir, de la patrulla fronterera nord-americana.