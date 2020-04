Descoordinació europea també per al desconfinament: Àustria i Dinamarca s'avancen a Brussel·les

La descoordinació va ser evident en l'esclat del brot de coronavirus a Europa. Els diferents estats de la UE van començar a aplicar mesures pel seu compte, tancant fronteres, mostrant diferents criteris a l'hora de confinar territoris i fins i tot anunciant vetos a l'exportació de productes dins de la mateixa Unió. La Comissió Europea hi va arribar tard i, atemorida per l'afectació a la llibertat de moviment i al mercat únic, va acabar per segellar també les fronteres exteriors.

Vista l'experiència, l'executiu europeu d'Ursula von der Leyen s'havia proposat coordinar el desconfinament, tal com explicava la setmana passada la mateixa Von der Leyen. Però aquesta setmana Brussel·les encara no ha anunciat la seva estratègia coordinada per al desconfinament i, altre cop, els estats se li han avançat. Àustria i Dinamarca ja han anunciat les primeres mesures de desconfinament. A Espanya i Itàlia també és un debat que comença a guanyar pes.

Davant l'anunci d'aquests dos països, un portaveu de la Comissió Europea ha explicat que la presidenta Von der Leyen anunciarà demà les guies proposades per la Comissió per seguir una estratègia coordinada de desconfinament a Europa, sempre sota criteris científics, han remarcat, i tenint en compte les especificitats de cada país. El cert és, però, que Brussel·les torna a presentar les seves guies de coordinació després que els governs hagin fet els primers passos.

El pla austríac

El canceller austríac, Sebastian Kurz, compareixia ahir en roda de premsa amb la mascareta posada i presumia que Àustria havia pres les mesures adequades per poder sortir de la crisi "més ràpidament que altres" i detallava un calendari de desconfinament perfectament planificat. A partir del 14 d'abril les botigues més petites del país podran reobrir, com també ho podran fer botigues d'informàtica i centres de jardineria. Les mascaretes seran obligatòries per a tothom i l'aforament quedarà limitat: per cada 20 metres quadrats només hi podrà haver una persona. A partir del maig ja serà quan puguin obrir totes les botigues i restaurants, i bars i hotels ho podran fer a partir de mitjans de maig.

Això sí, el govern de Kurz avisa que en qualsevol moment podria fer servir el fre de mà si la situació es torna a complicar. El seu pla també detalla que les escoles es mantindran tancades fins a mitjans de maig i que no hi podrà haver esdeveniments públics fins al juny. Pel que fa a la llibertat de moviment, Kurz va avisar que serà difícil fins que no hi hagi una vacuna i va posar sobre la taula, per exemple, la necessitat de viatjar amb un certificat mèdic. Actualment Àustria té 12.427 casos confirmats de coronavirus i 247 morts.

Les mesures de Dinamarca

En una línia similar es va pronunciar també ahir la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. El país nòrdic va ser un dels primers a anunciar el tancament de fronteres i des de la setmana passada ha vist com s'estabilitzaven les xifres d'hospitalitzacions i de defuncions a causa del coronavirus. Actualment té 4.978 casos confirmats i 203 morts. Frederiksen explicava ahir que el seu objectiu és buscar l'equilibri entre la seguretat i la salut de la població i el risc econòmic d'una recessió més profunda. "Possiblement serà com fer funambulisme sobre una corda. Si ens mantenim immòbils podem caure i si anem massa ràpid pot acabar malament. Per això hem de fer passos amb cautela i progressivament", deia la primera ministra danesa.

Després d'haver decretat el tancament d'escoles, restaurants, cafès, gimnasos i botigues no essencials l'11 de març, Dinamarca té previst reobrir escoles el 15 d'abril. Es mantindran les restriccions de reunions superiors a 10 persones com a mínim fins al 10 de maig i aglomeracions més grans quedaran vetades fins a l'agost. El país nòrdic no va detallar més mesures però sí que va dir que seria un procés gradual i sempre condicionat al fet que les xifres es mantinguin estables.