Desè dia de bombardejos d'Israel a la franja de Gaza

Avions israelians han tornat a bombardejar la franja de Gaza, per desè dia consecutiu, mentre que des de la franja s'han disparat coets que han caigut dins l'enclavament palestí. Els bombardejos se succeeixen gairebé cada nit des del 6 d'agost, després que Tel Aviv acusés Hamàs de no aturar el llançament de globus incendiaris a través de la frontera.

Tel Aviv també ha prohibit als pescadors navegar dins la zona que tenen assignada i ha tancat els passos de mercaderies a través dels quals s'abasteix la població, cosa que ha causat l'aturada de la planta elèctrica per manca de combustible. Els 2,5 milions de palestins sota bloqueig en aquest territori des de fa més de 13 anys s'han quedat a les fosques.

Segons fonts de seguretat de Gaza, els atacs israelians no han deixat víctimes, però han destruït llocs d'observació de Hamàs prop dels camps d'Al-Maghazi i Al Bureij, a la ciutat de Khan Iunis, al sud de la franja.

Mediació d'Egipte

Una delegació d'Egipte està mediant per aconseguir una desescalada i retornar a una situació de treva de facto. Al centre de les negociacions hi ha els permisos de treball que Israel s'havia compromès a concedir per als treballadors de la franja, l'ampliació de la zona industrial de Gaza, les ajudes financeres de Qatar i la construcció d'una nova línia elèctrica.

Israel ha mantingut un la franja sota bloqueig des del 2007, després de la victòria electoral de Hamàs en unes eleccions que van comptar amb l'aval internacional. Aquesta política i les successives operacions militars contra el territori han fet que l'ONU alertés que el 2020 Gaza seria un lloc on seria impossible viure.