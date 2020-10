Desenes de milers de manifestants a França homenatgen el professor assassinat

Desenes de milers de persones han sortit als carrers d'arreu de França per solidaritzar-se amb els docents, després de l'assassinat d'un professor d'història per haver ensenyat unes caricatures de Mahoma en una classe sobre la llibertat d'expressió. Hi ha hagut protestes al centre de París i també a Lió, Tolosa, Estrasburg, Nantes, Marsella, Lilla i Bordeus, entre d'altres, en homenatge a la víctima Samuel Paty, de 47 anys, que va ser decapitat per un jove a pocs metres de l'institut on treballava, a la perifèria de la capital francesa.

Sindicats de mestres, organitzacions pels drets civils i partits polítics han convocat la protesta a la plaça de la República de París, sota el lema " Je suis Samuel" o "Je suis prof", que recorden el " Je suis Charlie", el clam després de l'atemptat del gener del 2015 contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que es va convertir en un emblema de la llibertat d'expressió a França.

Judici per l'atac a 'Charlie Hebdo'

Precisament ara s'està celebrant el judici per l'atemptat contra la revista, on van ser assassinades 12 persones. La mort del professor és el segon atac que es viu al país des de l'inici del judici, després que fa dues setmanes dos treballadors d'una productora de televisió situada a l'antiga seu de la revista fossin ferits per arma blanca.

651x366 Manifestació a París / BERTRAND GUAY / AFP Manifestació a París / BERTRAND GUAY / AFP

"Els valors de la llibertat, el secularisme i la democràcia no poden quedar-se en paraules", ha dit un manifestant a la cadena TF1. En les protestes s'ha fet sentir el malestar del professorat pel que veuen com un clima creixent de sospita i un excessiu intervencionisme de les famílies. "Hem de poder fer la nostra feina", comentava un docent a Le Monde, i afegia: "Ara sé que em poden matar per ensenyar".

La secretària d'estat d'Interior, Marlène Schiappa, ha explicat la seva participació a la protesta de París per defensar "els mestres, el secularisme i la llibertat d'expressió i contra l'islamisme". El primer ministre Jean Castex també era a la plaça de la República –igual que l'alcaldessa Anne Hidalgo– i ha promès un pla per protegir els docents de les amenaces. "Vull que els professors sapigueu que després d'aquesta ignomínia tot el país us fa costat. Aquesta tragèdia ens afecta a tots i cadascun de nosaltres, perquè és la República qui ha estat atacada", ha dit el primer ministre.

La policia ha explicat que la víctima, que havia denunciat amenaces, va rebre diverses punyalades amb un ganivet de 30 centímetres molt a prop de l'institut on treballava, a la barriada de Conflans-Sainte-Honorine, a la perifèria de París. El presumpte autor és un noi de 18 anys que la policia ha identificat com a Abdullakh Aznorof, i que va morir tirotejat per la policia després d'haver intentat apunyalar un agent. Anzorof va néixer a Moscou fill de pares txetxens i havia arribat a França als 6 anys. Tenia antecedents de delinqüència comuna, però els serveis secrets francesos no el tenien fitxat com a radicalitzat.