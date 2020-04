Detecten restes de coronavirus a l'aigua no potable de París

L'Ajuntament de París ha anunciat que ha detectat restes "ínfimes" de SARS-CoV-2 a la xarxa d'aigua municipal que es fa servir per a la neteja dels carrers. També assegura que la xarxa està totalment diferenciada de la de l'aigua potable i que, en aquest cas, "no s'ha trobat cap resta del virus" i "es pot consumir sense cap perill".

El laboratori municipal ha descobert "en les últimes 24 hores" la presència en baixes quantitats de restes del virus en quatre dels 27 punts de mostreig que s'han analitzat. Seguint el "principi de precaució", segons informa l'agència France Presse, l'Ajuntament n'ha suspès immediatament l'ús.

A París hi ha una doble xarxa d'aigua potable i no potable independent que data de finals del segle XIX. L'aigua no potable s'alimenta del Sena i del canal d'Ourcq, segons explica l'Ajuntament: es tracta d'aigua "bruta" que s'utilitza per netejar els carrers, per regar parcs i jardins, i per a les cascades i llacs dels parcs i "algunes fonts oramentals de parcs o jardins actualment tancats al públic".

Karine Kacomber, cap del Servei de Malalties Infecciones de l'Hospital Saint-Antoine de París, ha recordat a TF1: "El virus no es pot reproduir en l'ambient perquè necessita cèl·lules humanes per multiplicar-se. Per tant, jo més aviat tranquil·litzaria sobre el fet que el virus es pugui transmetre per l'aigua".

Segons un document del març de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), no es pot descartar que el SARS-CoV-2 es pugui mantenir a l'aigua potable, però no hi ha cap prova de la seva persistència ni en l'aigua de consum ni en la residual. Alguns estudis sobre virus semblants evoquen que poden viure en aigua no clorada a 20 °C fins a dos dies, però segons l'OMS el risc de propagació del coronavirus a través de la xarxa d'aigua potable és "baix".