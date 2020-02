Detenen a França un salafista sirià per crims de guerra

Islam Alloush, portaveu de Jaish al-Islam, una facció armada islamista de Síria que opera a la perifèria de Damasc, ha sigut detingut a París per crims de guerra. L’organització està acusada de cometre crims contra civils, com el reclutament de nens soldat, i també d’haver segrestat i torturat els activistes sirians pro drets humans opositors al règim de Baixar al-Assad coneguts com els Quatre de Douma. Es tracta de Razan Zaitouneh, Wael Hamada, Samira Khalil i Nazem al-Hamadi, que havien participat en la fundació dels Comitès de Coordinació Local, els organismes populars que van organitzar la revolució contra el règim sirià el 2011. El grup va imposar un règim de terror al territori que va controlar, sobretot a Ghouta est, fins a l’abril del 2018.

Els quatre activistes van ser segrestats el 9 de desembre del 2013 a la ciutat de Douma, quan estaven treballant a la seu del Centre de Documentació de Violacions de Drets (VDC), i no se n’ha tornat a tenir notícies. Tots quatre eren coneguts opositors al règim d’Al-Assad, al qual s’enfrontava també Alloush, però l’organització islamista no podia permetre que en territori sota el seu control hi continuessin funcionant els organismes populars que reclamaven llibertat, democràcia i justícia social.

El juny passat la Federació Internacional de Drets Humans va presentar una denúncia contra el grup. Des d’aleshores han acompanyat una vintena de víctimes i els seus familiars, inclosos familiars dels quatre de Douma, en el procés judicial. Alloush va ser detingut dimecres a Marsella, però la notícia no es va fer pública fins ahir.

La mateixa entitat va promoure el procés contra tres alts oficials del règim sirià, Ali Mamlouk, Jamil Hassan i Abdel Salam Mahmoud, acusats de crims de guerra i de la mort de dos franco-sirians.