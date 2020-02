Detingut a Marbella l'excap de la petroliera mexicana per corrupció

La policia espanyola ha detingut a Marbella Emilio Lozoya, que va ser el responsable de la petroliera estatal mexicana Pemex, en resposta a una ordre de captura internacional que va dictar la justícia mexicana. La fiscalia d'aquell país l'acusa d'haver concedit contractes milionaris a la constructora brasilera Odebrecht a canvi de rebre suborns per valor d'uns 260 milions d'euros mentre va estar al front de la companyia durant el mandat del president Enrique Peña Nieto.

#FGRInforma Confirma detención por parte de autoridades españolas de Emilio “L” en aquel país. — FGR México (@FGRMexico) February 12, 2020

L'alt funcionari va fugir de Mèxic després que fos acusat formalment de delinqüència organitzada, fer operacions amb diners de procedència il·legal i haver participat en la compravenda irregular d'una planta de fertilitzants. Durant mesos la justícia mexicana havia intentat trobar-lo i l'havia perseguit per diversos països europeus amb l'ajuda de la Interpol fins que va ser localitzat a la localitat malaguenya i la policia el va detenir. Ara s'espera que Lozoya sigui extradit perquè respongui davant de la justícia de Mèxic.

La detenció suposa un baló d'oxigen per a l'actual president, Andrés Manuel López Obrador, la popularitat del qual ha baixat en només un any de mandat pels mals resultats econòmics i l'increment de les dades de violència al país. L'exdirectiu caigut és un símbol de la corrupció de l'antic govern i permetrà al nou executiu demostrar davant d'una ciutadania desencantada que està fent els deures en el desmantellament de l'estructura podrida de l'administració.

La investigació sobre Lozoya s'ha centrat en les transferències de diners fetes per una empresa marítima presumptament creada per la constructora Odebrecht per pagar suborns, i a través de la qual Lozoya i els seus familiars haurien rebut fons. El 5 de febrer un tribunal va confirmar la inhabilitació de l'alt funcionari per ocupar un càrrec públic durant 10 anys, en una mesura inèdita per a un alt funcionari, i va ordenar congelar-li els comptes a Mèxic. L'exdirectiu va aconseguir sortir del país i durant aquest temps s'havia especulat que s'havia amagat a Sant Petersburg, a Rússia.

Lozoya, economista de professió i fill d'una família ben connectada amb els dos partits que s'han alternat el poder a Mèxic, va ser un dels ajudants més pròxims del president Peña Nieto, que li va confiar una de les grans joies de l'economia del país entre el 2012 i el 2016.

El cas de Lozoya és un més dels que situen la constructora brasilera a l'epicentre d'una de les grans causes de corrupció del món. Durant dues dècades, Odebrecht va construir una xarxa de clientelisme amb directius d'empreses, polítics i governants de gairebé tots els països llatinoamericans, i va pagar suborns per valor de 741 milions d'euros a canvi de guanyar contractes d'obres. Els tentacles de la companyia han tocat des del líder brasiler Lula da Silva fins als últims presidents del Perú, com ara Alan García, que es va suïcidar poc abans de ser cridat a declarar l'any passat en el marc de la investigació pel cas Odebrecht.