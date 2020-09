Dimiteix el primer ministre libanès que havia d'executar el pla de reformes de Macron

El sistema polític libanès no troba la fórmula de superar el bloqueig, amb una crisi econòmica i institucional que s'arrossega des de fa un any, el país en bancarrota, la pandèmia i encara sota l'impacte de la brutal explosió que va destrossar Beirut el 4 d'agost.

El primer ministre provisional, Mustafà Adib, ha dimitit aquest dissabte, menys d'un mes després d'assumir el càrrec per la renúncia del govern tecnocràtic que havia de tirar el país endavant pel descrèdit de les institucions i el sistema de partits sectaris.

Adib va ser designat el 31 d'agost per formar un gabinet, en el marc de la iniciativa del president francès, Emmanuel Macron, per obrir una reforma política, com reclamen milers de libanesos als carrers des de fa un any i com a condicionant de les ajudes per a la reconstrucció de la capital després de l'explosió. El fins aleshores primer ministre Hassan Diab, que encapçalava un executiu tecnocràtic, va haver de plegar per les protestes massives després que l'explosió al port evidenciés la fallida i la corrupció a l'administració. Abans d'assumir el càrrec, Adib era l'ambaixador libanès a Alemanya. Macron ha visitat l'ex colònia francesa en dues ocasions des de l'explosió.

L'ex primer ministre Saad Hariri, que va dimitir l'any passat per les protestes contra el règim polític, ha dit aquest dissabte que la renúncia d'Adib és una mala notícia: "Els qui avui aplaudeixen el fracàs de la iniciativa del president se'n penediran mossegant-se els punys". Hariri, igual que el president del país, ha insistit que la iniciativa francesa ha de continuar malgrat la dimissió.

A mesura que el Líban s'enfonsa en la crisi econòmica, política i social, el règim sectari que reparteix els institucions entre els diversos grups religiosos és incapaç de garantir la formació d'un executiu viable. El cap de les forces armades, Samir Geagea, ha advertit que "el nomenament de ministres per part dels partits que ara estan al poder ha fracassat i ha portat el país on està".