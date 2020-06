Dimiteix la cap de policia d'Atlanta per la mort d'un home negre a trets d'un agent

La mort aquest divendres d'un home negre de 27 anys, Rayshard Brooks, a mans de la policia a Atlanta ha desembocat aquesta matinada en nou esclat de protestes antiracistes que han acabat amb l'incendi del bar de la cadena Wendy's on van tenir lloc els fets, i amb la dimissió de la cap de policia de la ciutat, Erika Shields.

El cas afegeix més llenya al foc de l'onada de manifestacions desfermada per la mort de George Floyd, ofegat per un policia a Minneapolis, que ha generat el moviment més fort de protesta antiracista als Estats Units en mig segle i ha escampat l'espurna també arreu del món.

Els fets van tenir lloc en un restaurant Wendy's divendres, quan els empleats van cridar la policia perquè un home s'havia quedat adormit dins del cotxe en la línia d'autoservei i estava bloquejant la cua. Els agents que hi van anar li van fer una prova d'alcoholèmia, que no hauria superat, i quan van intentar detenir-lo l'home s'hi va resistir. Rayshard Brooks, de 27 anys, va forcejar amb els agents, que l'intentaven immobilitzar a terra, va agafar el taser d'un d'ells i va apretar a córrer. Un dels policies el va disparar i Brooks va morir poc després a l'hospital.

L'agent que va disparar, Garrett Rolfe, ha estat acomiadat del cos i l'altre ha estat posat en servei administratiu mentre dura la investigació dels fets. Però les fortes protestes que ha desfermat el cas han portat també a la cap de policia a presentar la dimissió.

"Pel seu desig de què Atlanta sigui un model del què la reforma real ha de significar a tot el país, la cap Shields s'ha ofert immediatament a retirar-se com a cap de policia perquè la ciutat pugui avançar amb urgència i reconstruir la confiança que tanta falta fa entre les nostres comunitats", va anunciar l'alcaldesa d'Atlanda, Keisha Lance Bottoms, en un comunicat.

Els advocats de la família Brooks afirmen que no hi havia cap motiu per disparar a matar perquè el Taser que duia a la mà no és una arma letal. "No pots disparar ningú si no és que t'apunta amb una pistola", va dir Chris Stewart, advocat de la família, i va explicar que Brooks tenia una filla que just ahir dissabte feia 8 anys i havien de celebrar el seu aniversari.

Les protestes del moviment Black Lives Matter s'han succeït a Atlanta, com en altres llocs dels Estats Units, arran de la mort de George Floyd el passat 25 de maig. Però després d'aquest cas han tornat a agafar força, sobretot durant la tarda i la nit de dissabte, quan un grup de manifestants van calar foc al restaurant Wendy's on havien tingut lloc els fets. El local va cremar durant més de 45 minuts, segons retransmetien els mitjans locals, fins que va arribar el cos de bombers per apagar el foc, que va reduir l'edifici a runa. Altres manifestants es van concentrar en la carretera interestatal 75 i van bloquejar-hi el trànsit durant una estona fins que una línia de vehicles policials els van fer retrocedir.