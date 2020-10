"Diuen que soc còmplice, que soc igual que ell!": la frustració de Melania Trump

"Diuen que soc còmplice, que soc igual que ell, que li dono suport i que no dic prou, que no faig prou". La frustració de la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, al descobert en unes converses telefòniques amb la seva llavors assessora, Stephanie Winston Wolkoff, que acaba de publicar un llibre sobre la seva relació: Melania and me. Winston Wolkoff ha fet públiques les gravacions d'aquestes converses al programa de la CNN Anderson Cooper 360º.

Les gravacions mostren Melania Trump enfadada per haver de respondre preguntes sobre la política del seu marit de separar nens petits immigrants dels seus pares quan són detinguts a la frontera. En aquell temps, la primera dama estava ocupada preparant les decoracions de Nadal de la Casa Blanca, una tasca que tradicionalment se li encomana, i que queda clar que a Melania no li interessa gaire, cosa que segur que no agradarà a la part de l'electorat de Trump que denuncia des de fa temps "una guerra contra el Nadal" per la falta de decoracions en llocs públics, a compte del laïcisme.

"Estic deixant la pell en els temes de Nadal, i ja saps que a ningú li importen una merda les coses de Nadal i les decoracions. Però ho he de fer, oi? Llavors ho faig i dic que estic treballant en el Nadal i planificant el Nadal i em diuen «Oh, i què passa amb els nens que són separats?» Deixeu-me respirar, hòstia! ¿Van dir res quan Obama ho feia?", s'exclama Melania Trump en la gravació.

Sota l'administració de Barack Obama, els nens migrants eren separats dels seus pares per la policia quan hi havia preocupació per la seva seguretat, però Donald Trump ha instaurat una política de "tolerància zero" en què qualsevol nen que travessava la frontera és separat dels seus pares i internat en centres per a immigrants, fins i tot en el cas de nadons.

"Mira, estava intentant reunir el nen amb la mare, però no vaig tenir cap opció, ha de passar a través del seu procés i per la llei", afegeix la primera dama, que es queixa que els periodistes que li fan aquestes preguntes "no publicaran la història [del Nadal] perquè estan en contra nostra perquè són mitjans liberals".

Així, la primera dama expressa exactament els mateixos arguments que el seu marit, però es molesta per haver de respondre per les seves polítiques. L'exassessora que ha fet públiques les seves converses diu que "Melania té un conflicte intern: és una mare i aquests instints maternals s'activen, a ella sí que li importava, però no hi ha cap marit a qui recórrer quan tornes a casa al vespre, el líder del món lliure". Per a Wolkoff, el discurs de "l'imperi de la llei" per justificar la separació dels nens dels seus pares és "un rentat de cervell". "És per això que crec que estem veient com la nostra democràcia es converteix en una dictadura", afegeix.